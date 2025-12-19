سرشار: جهاد تبیین باید به اصلاح ادراک و ایجاد بصیرت جمعی منجر شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین رضا سرشار در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه مهرشهر، با تبریک ولادت امام محمد باقر (ع)، اظهار کرد: دوران امامت امام باقر علیه‌السلام مقارن با اوج تحریف‌های بنی‌امیه بود؛ دورانی که دین به‌جای معیار حق، ابزار توجیه ظلم شده بود، اما آن حضرت با نهضت علمی و تبیینی خود، معارف اصیل اسلام را از زیر آوار تحریف بیرون کشید و بنیان فکری تشیع را استحکام بخشید.

وی افزود: شرایط امروز جهان شباهت معناداری با آن دوره تاریخی دارد؛ همان‌گونه که بنی‌امیه با تحریف دین به جنگ حقیقت آمد، امروز نیز نظام سلطه به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی با جنگ شناختی، تحریف روایت‌ها و مهندسی ادراک‌ها به دنبال تضعیف هویت دینی و انقلابی ملت‌هاست.

جهاد تبیین باید با رویکرد «باقرالعلوم» باشد

امام‌جمعه مهرشهر بابیان اینکه جهاد تبیین امروز مسئولیتی سنگین‌تر از گذشته دارد، تصریح کرد: جهاد تبیین باید رویکردی «باقرالعلومی» داشته باشد؛ یعنی صرفاً پاسخ‌گو نباشد، بلکه قدرت تحلیل، بصیرت جمعی و اصلاح زاویه نگاه جامعه را تقویت کند.

سرشار ادامه داد: دشمن امروز به‌صورت هدفمند روی ادراک جوانان و حتی نخبگان جامعه کار می‌کند و اگر جهاد تبیین به‌درستی انجام شود، همان‌گونه که تاکنون انجام‌شده، پوچ و پوشالی بودن قدرت‌های استکباری آشکار خواهد شد.

جنگ ۱۲ روزه، نماد فروپاشی هیمنه دشمن

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه، گفت: دشمن تصویری شکست‌ناپذیر از خودساخته بود، اما باتدبیر و درایت رهبر معظم انقلاب، مجاهدت نیروهای مسلح و پشتیبانی مردم، این هیمنه پوشالی در هم شکست و این از ثمرات جهاد تبیین است.

خطیب جمعه مهرشهر تأکید کرد: امروز دشمن تلاش می‌کند این پیروزی را تحریف و کوچک جلوه دهد، بنابراین تبیین واقعیت‌های این نبرد برای فرزندان، نوجوانان و نسل‌های آینده یک وظیفه همگانی است و تنها بر عهده ائمه جمعه یا مسئولان فرهنگی نیست.

لزوم هوشیاری در جنگ رسانه‌ای و روایت‌ها

سرشار بابیان اینکه همان‌طور که در جنگ نظامی شناخت دشمن ضروری است، در جنگ رسانه‌ای و روایت‌ها نیز شناخت دشمن اهمیت دارد، افزود: دشمن به دنبال تضعیف معارف اسلامی، شیعی و انقلابی است و مقابله با این جریان نیازمند آگاهی‌بخشی مستمر و مسئولانه است.

لیلةالرغائب، فرصت بازسازی معنوی

وی در ادامه با اشاره به نخستین شب جمعه ماه رجب (لیلةالرغائب)، این شب را فرصت ویژه عبادت و بازگشت به خدا دانست و گفت: در روایات آمده است که فرشتگان در این شب رحمت الهی را بر زمین نازل می‌کنند و نمازی که برای این شب واردشده، در عالم قبر مونس انسان خواهد بود.

تأکید بر صله‌رحم و کمک به نیازمندان در شب یلدا

امام‌جمعه مهرشهر با اشاره به در پیش بودن شب یلدا، خاطرنشان کرد: صله‌رحم، دیدار بزرگان خانواده و رفع کدورت‌ها از توصیه‌های مؤکد دینی است و شب یلدا فرصت مناسبی برای تقویت پیوندهای خانوادگی و اجتماعی به شمار می‌رود.

سرشار همچنین در خاتمه از اقدامات خیرخواهانه نهادها، مساجد، پایگاه‌ها و خیرین برای کمک به خانواده‌های کم برخوردار تقدیر کرد و گفت: تقسیم شادی‌ها با نیازمندان از سنت‌های پسندیده‌ای است که باید تقویت شود.