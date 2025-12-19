  1. استانها
سرشار: جهاد تبیین باید به اصلاح ادراک و ایجاد بصیرت جمعی منجر شود

کرج – امام‌جمعه مهرشهر گفت: امروز وظیفه جهاد تبیین، عمیق سازی ادراک‌، اصلاح زاویه دید نسل جوان و ایجاد بصیرت جمعی در برابر جنگ شناختی دشمن است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین رضا سرشار در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه مهرشهر، با تبریک ولادت امام محمد باقر (ع)، اظهار کرد: دوران امامت امام باقر علیه‌السلام مقارن با اوج تحریف‌های بنی‌امیه بود؛ دورانی که دین به‌جای معیار حق، ابزار توجیه ظلم شده بود، اما آن حضرت با نهضت علمی و تبیینی خود، معارف اصیل اسلام را از زیر آوار تحریف بیرون کشید و بنیان فکری تشیع را استحکام بخشید.

وی افزود: شرایط امروز جهان شباهت معناداری با آن دوره تاریخی دارد؛ همان‌گونه که بنی‌امیه با تحریف دین به جنگ حقیقت آمد، امروز نیز نظام سلطه به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی با جنگ شناختی، تحریف روایت‌ها و مهندسی ادراک‌ها به دنبال تضعیف هویت دینی و انقلابی ملت‌هاست.

جهاد تبیین باید با رویکرد «باقرالعلوم» باشد

امام‌جمعه مهرشهر بابیان اینکه جهاد تبیین امروز مسئولیتی سنگین‌تر از گذشته دارد، تصریح کرد: جهاد تبیین باید رویکردی «باقرالعلومی» داشته باشد؛ یعنی صرفاً پاسخ‌گو نباشد، بلکه قدرت تحلیل، بصیرت جمعی و اصلاح زاویه نگاه جامعه را تقویت کند.

سرشار ادامه داد: دشمن امروز به‌صورت هدفمند روی ادراک جوانان و حتی نخبگان جامعه کار می‌کند و اگر جهاد تبیین به‌درستی انجام شود، همان‌گونه که تاکنون انجام‌شده، پوچ و پوشالی بودن قدرت‌های استکباری آشکار خواهد شد.

جنگ ۱۲ روزه، نماد فروپاشی هیمنه دشمن

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه، گفت: دشمن تصویری شکست‌ناپذیر از خودساخته بود، اما باتدبیر و درایت رهبر معظم انقلاب، مجاهدت نیروهای مسلح و پشتیبانی مردم، این هیمنه پوشالی در هم شکست و این از ثمرات جهاد تبیین است.

خطیب جمعه مهرشهر تأکید کرد: امروز دشمن تلاش می‌کند این پیروزی را تحریف و کوچک جلوه دهد، بنابراین تبیین واقعیت‌های این نبرد برای فرزندان، نوجوانان و نسل‌های آینده یک وظیفه همگانی است و تنها بر عهده ائمه جمعه یا مسئولان فرهنگی نیست.

لزوم هوشیاری در جنگ رسانه‌ای و روایت‌ها

سرشار بابیان اینکه همان‌طور که در جنگ نظامی شناخت دشمن ضروری است، در جنگ رسانه‌ای و روایت‌ها نیز شناخت دشمن اهمیت دارد، افزود: دشمن به دنبال تضعیف معارف اسلامی، شیعی و انقلابی است و مقابله با این جریان نیازمند آگاهی‌بخشی مستمر و مسئولانه است.

لیلةالرغائب، فرصت بازسازی معنوی

وی در ادامه با اشاره به نخستین شب جمعه ماه رجب (لیلةالرغائب)، این شب را فرصت ویژه عبادت و بازگشت به خدا دانست و گفت: در روایات آمده است که فرشتگان در این شب رحمت الهی را بر زمین نازل می‌کنند و نمازی که برای این شب واردشده، در عالم قبر مونس انسان خواهد بود.

تأکید بر صله‌رحم و کمک به نیازمندان در شب یلدا

امام‌جمعه مهرشهر با اشاره به در پیش بودن شب یلدا، خاطرنشان کرد: صله‌رحم، دیدار بزرگان خانواده و رفع کدورت‌ها از توصیه‌های مؤکد دینی است و شب یلدا فرصت مناسبی برای تقویت پیوندهای خانوادگی و اجتماعی به شمار می‌رود.

سرشار همچنین در خاتمه از اقدامات خیرخواهانه نهادها، مساجد، پایگاه‌ها و خیرین برای کمک به خانواده‌های کم برخوردار تقدیر کرد و گفت: تقسیم شادی‌ها با نیازمندان از سنت‌های پسندیده‌ای است که باید تقویت شود.

