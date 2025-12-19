به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین قادر محمدی در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه شهرستان نظرآباد، با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار دست‌اندرکاران کنگره شهدای استان البرز، اظهار کرد: این بیانات یک تبیین راهبردی در حوزه فرهنگ، هویت‌سازی و آینده‌نگری اجتماعی است که باید موردتوجه جدی مسئولان و فعالان فرهنگی قرار گیرد.

وی افزود: اعتماد به نسل جوان و استفاده از ظرفیت‌های فکری، ایمانی و خلاق آنان، همواره از توصیه‌های مؤکد رهبر معظم انقلاب بوده و امروز بیش از هر زمان دیگری باید به جوانان میدان داده شود.

امام‌جمعه شهرستان نظرآباد با تبریک حلول ماه رجب، بیان کرد: ماه معظم رجب برای اهل ایمان، بهار معنویت و فرصتی برای خودسازی و تقرب به درگاه الهی است.

وی با اشاره به رونق آئین اعتکاف در جامعه، گفت: از اعمال بسیار مبارک ماه رجب که به لطف خدا به‌ویژه در میان جوانان گسترش‌یافته، سنت معنوی اعتکاف است که نقش مهمی در تقویت ایمان و روحیه بندگی دارد.

محمدی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام داخلی تصریح کرد: برای مقابله با ترفندهای مزورانه دشمنان، همدلی و اتحاد میان مردم و مسئولان امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و هرگونه اختلاف‌افکنی به نفع جبهه دشمن تمام خواهد شد.

خطیب نماز جمعه نظرآباد با هشدار نسبت به نادیده گرفتن شهرها و شهرستان‌ها در برنامه‌ها و رویدادهای مهم استانی، گفت: این رویکرد می‌تواند به وحدت مدیریتی استان آسیب وارد کند و زمینه‌ساز تضعیف همدلی میان مسئولان و مردم شود.

محمدی در پایان با اشاره به گشایش صحن حضرت فاطمه زهرا (س) در حرم مطهر امیرالمؤمنین علی (ع)، گفت: این اقدام ارزشمند که در آستان نزول ملائک الهی انجام شد، جلوه‌ای از همبستگی امت اسلامی است و از ملت‌های عزیز ایران و عراق، مرجعیت شیعه و ستاد بازسازی عتبات عالیات بابت این خدمت ماندگار قدردانی می‌کنیم.