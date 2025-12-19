  1. استانها
محمدی: نادیده گرفتن شهرستان‌ها در رویدادها، وحدت را خدشه‌دار می‌کند

نظرآباد – امام‌جمعه شهرستان نظرآباد با هشدار نسبت به نادیده گرفتن شهرها و شهرستان‌ها در برنامه‌ها و رویدادهای مهم استانی، گفت: این رویکرد می‌تواند به وحدت مدیریتی استان آسیب وارد کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین قادر محمدی در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه شهرستان نظرآباد، با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار دست‌اندرکاران کنگره شهدای استان البرز، اظهار کرد: این بیانات یک تبیین راهبردی در حوزه فرهنگ، هویت‌سازی و آینده‌نگری اجتماعی است که باید موردتوجه جدی مسئولان و فعالان فرهنگی قرار گیرد.

وی افزود: اعتماد به نسل جوان و استفاده از ظرفیت‌های فکری، ایمانی و خلاق آنان، همواره از توصیه‌های مؤکد رهبر معظم انقلاب بوده و امروز بیش از هر زمان دیگری باید به جوانان میدان داده شود.

امام‌جمعه شهرستان نظرآباد با تبریک حلول ماه رجب، بیان کرد: ماه معظم رجب برای اهل ایمان، بهار معنویت و فرصتی برای خودسازی و تقرب به درگاه الهی است.

وی با اشاره به رونق آئین اعتکاف در جامعه، گفت: از اعمال بسیار مبارک ماه رجب که به لطف خدا به‌ویژه در میان جوانان گسترش‌یافته، سنت معنوی اعتکاف است که نقش مهمی در تقویت ایمان و روحیه بندگی دارد.

محمدی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام داخلی تصریح کرد: برای مقابله با ترفندهای مزورانه دشمنان، همدلی و اتحاد میان مردم و مسئولان امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و هرگونه اختلاف‌افکنی به نفع جبهه دشمن تمام خواهد شد.

خطیب نماز جمعه نظرآباد با هشدار نسبت به نادیده گرفتن شهرها و شهرستان‌ها در برنامه‌ها و رویدادهای مهم استانی، گفت: این رویکرد می‌تواند به وحدت مدیریتی استان آسیب وارد کند و زمینه‌ساز تضعیف همدلی میان مسئولان و مردم شود.

محمدی در پایان با اشاره به گشایش صحن حضرت فاطمه زهرا (س) در حرم مطهر امیرالمؤمنین علی (ع)، گفت: این اقدام ارزشمند که در آستان نزول ملائک الهی انجام شد، جلوه‌ای از همبستگی امت اسلامی است و از ملت‌های عزیز ایران و عراق، مرجعیت شیعه و ستاد بازسازی عتبات عالیات بابت این خدمت ماندگار قدردانی می‌کنیم.

