سلطانی: مردم در انتخاب مسئولان اجرایی و تقنینی کشور دقت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین سلطانی در خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه شهرستان فردیس، ضمن قدردانی از تلاشهای انجامشده برای ساخت و تکمیل مصلای این شهر، اظهار کرد: این مصلی آبروی شهرستان فردیس است، اما متأسفانه در شرایط فعلی باوجود سرمای هوا، وضعیت گرمایشی آن مناسب نیست و این موضوع موجب رنجش نمازگزاران میشود.
وی بابیان اینکه مصلا متعلق به همه مردم شهرستان است، افزود: مسئولان دلسوز شهری باید با جدیت و فوریت، وضعیت گرمایشی این مکان عبادی را ساماندهی کنند تا مؤمنان با آرامش و آسایش در نماز جمعه حضور یابند.
امامجمعه موقت فردیس در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به فرارسیدن میلاد حضرت عیسی مسیح (ع)، تصریح کرد: اگر امروز حضرت مسیح (ع) حضور داشت، بدون تردید در برابر ظلم و ستم، بهویژه جنایات رژیم صهیونیستی، میایستاد و هرگز در برابر ظالمان سکوت نمیکرد.
سلطانی همچنین با اشاره به فرارسیدن «لیلةالرغائب»، گفت: این شب، فرصت بازگشت و تحول معنوی است و مؤمنان باید از این فرصت برای اصلاح مسیر زندگی و تقویت ارتباط خود با خداوند بهره ببرند.
وی با توصیه مردم و کسبه به ساده گیری در آستانه شب یلدا، خاطرنشان کرد: رحم و مدارا با یکدیگر، از آموزههای مهم دینی است و سختگیریهای بیمورد، هم در دنیا و هم در آخرت تبعات سنگینی به همراه دارد.
امامجمعه موقت فردیس با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری، نماز و ارتباط با مسجد را مهمترین عامل حفظ نسل جوان در برابر هجمههای فرهنگی دشمن دانست و گفت: نماز، انسان را در مسیر حق ثابتقدم نگه میدارد و جوانی که اهل نماز و مسجد باشد، هرگز اسیر دشمن نخواهد شد.
سلطانی در پایان با تأکید بر لزوم دقت مردم در انتخاب مسئولان اجرایی و تقنینی کشور، تصریح کرد: انتخابهای نادرست، آثار خود را به جامعه بازمیگرداند و تنها با انتخاب افراد متعهد، مؤمن و کارآمد میتوان از ارزشها و هویت دینی جامعه صیانت کرد.
