حسینی همدانی: کنگره شهدا باید به انتقال هویت و منطق شهدا منجر شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدمهدی حسینی همدانی در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه کرج، با اشاره به دیدار دست‌اندرکاران کنگره شهدای استان البرز با رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: این دیدار، جلسه‌ای فاخر، نورانی و سرشار از پیام‌های راهبردی بود که صرفاً در حد تقدیر از عوامل اجرایی خلاصه نمی‌شد، بلکه هشدار فرهنگی، تبیین مسیر و امیدآفرینی اجتماعی را در خود داشت.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب صریحاً تأکید کردند که نباید به کارهای نمایشی و بی‌اثر بسنده کرد، بلکه باید از ظرفیت کنگره‌ها برای انتقال هویت دینی، روحیه ایثار و منطق شهدا به نسل جوان استفاده شود و این بیانات نباید سطحی تلقی شود، بلکه نیازمند تبیین و توضیح عمیق است.

کم‌کاری در تبیین، نه ضعف جوانان

امام‌جمعه کرج با اشاره به اعتماد رهبر انقلاب به نسل جوان، تصریح کرد: معظم‌له تأکید کردند که جوانان امروز ضعف ندارند و علی‌رغم هجمه‌های سنگین رسانه‌ای و جنگ شناختی، هویت دینی خود را حفظ کرده‌اند؛ مشکل اصلی، کم‌کاری برخی دستگاه‌ها در تبیین درست، جذاب و هنرمندانه ارزش‌هاست.

حسینی همدانی ادامه داد: در شرایطی که ابزارهای پیشرفته رسانه‌ای و ترفندهای جنگ شناختی به دنبال ایجاد شکاف نسلی هستند، روش‌های فرهنگی نیز باید متناسب با این شرایط تغییر کند و فعالیت‌های اثرگذار، خلاقانه و هنرمندانه در دستور کار قرار گیرد.

البرز، فرصت ملی برای انتقال فرهنگ ایثار

وی بابیان اینکه رهبر انقلاب به ظرفیت‌های خاص استان البرز توجه ویژه داشتند، گفت: تنوع اقوام و جمعیت‌های ساکن در البرز باید به‌عنوان یک فرصت ملی دیده شود؛ استانی که می‌تواند پیام شهدا، فرهنگ ایثار و دستاوردهای انقلاب را به سایر استان‌ها منتقل کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز کنگره شهدای البرز را یک رویداد مهم فرهنگی دانست و افزود: این کنگره حاصل بیش از ۲۱ ماه تلاش شبانه‌روزی و مخلصانه نیروهای مختلف در سراسر استان است و بخش قابل‌توجهی از مطالبات و رهنمودهای رهبر انقلاب در آن به‌صورت عملیاتی محقق شده است.

اجلاسیه پایانی، آغاز مسیر اصلی کنگره است

حسینی همدانی با اشاره به تولیدات متنوع کنگره، ازجمله فیلم‌ها، کتاب‌ها و برنامه‌های ویژه کودک و نوجوان، تأکید کرد: اجلاسیه پایانی کنگره، پایان کار نیست بلکه آغاز مسیر اصلی انتقال پیام شهداست و از مردم خواست برنامه‌های هم‌زمان غیرضروری در این ایام تعطیل‌شده و توجه عمومی به این رویداد فرهنگی معطوف شود.

وی همچنین سلام رهبر معظم انقلاب به مردم استان البرز را به نمازگزاران ابلاغ کرد.

هشدار درباره نفوذ فکری و اسرائیلیات

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان البرز در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به سالروز ولادت امام محمد باقر (ع) و شهادت امام هادی (ع)، به خطر نفوذ فکری و تحریف معارف دینی پرداخت و گفت: یکی از خطرناک‌ترین دشمنان، دشمن پنهان‌کار است و جریان تحریف و جعل حدیث که در تاریخ اسلام با عنوان «اسرائیلیات» شناخته می‌شود، همواره مورد مقابله اهل‌بیت (ع) بوده است.

حسینی همدانی افزود: یکی از محورهای اصلی مبارزات علمی امام باقر (ع)، مقابله با همین تحریف‌ها و پالایش معارف اسلامی بود؛ مسیری که امروز نیز باید با هوشیاری ادامه یابد.

استغفار، راه جبران قساوت قلب

وی با اشاره به نزدیک شدن به ماه رجب، این ماه را فرصت استغفار، بازسازی معنوی و جبران سستی در عبادت دانست و گفت: طبق روایات، هیچ کیفر الهی سخت‌تر از قساوت قلب نیست و استغفار، راه بازگشت و جبران لغزش‌هاست.

آمریکا در حال افول است

خطیب جمعه کرج در بخش پایانی خطبه‌ها با اشاره به سند امنیت ملی ۲۰۲۵ آمریکا، اظهار کرد: خود آمریکایی‌ها به افول قدرت و ضعف داخلی‌شان اذعان کرده‌اند و باوجود بحران‌های اجتماعی گسترده، همچنان بودجه‌های کلان را صرف جنگ‌افروزی می‌کنند.

حسینی همدانی تأکید کرد: ایران نه‌تنها تضعیف نشده، بلکه همچنان باصلابت در برابر استکبار ایستاده و فریادهای ضدآمریکایی مردم مؤمن، نشانه اقتدار و بیداری است.

وی در پایان ضمن تبریک میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) به همه موحدان جهان، سکوت مدعیان حقوق بشر در برابر جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و خواستار اقدام شجاعانه دولت در ترمیم تیم اقتصادی و بهبود معیشت مردم شد.