علی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دلایلی که باعث شد این تیم نتواند در دیدار برابر ملوان و خیبرخرم آباد به پیروزی برسد، گفت: آبی پوشان می‌توانستند این دیدارها را با برد به پایان رسانده و سه امتیاز را از آن خود کنند اما ضعف مهاجمان استقلال در امر گلزنی باعث شد به یک امتیاز قناعت کنند.

وی با انتقاد از عدم گلزنی مهاجمان استقلال گفت : برای یک مهاجم در طول ۹۰ دقیقه چند موقعیت خوب گلزنی بدست می‌آید پس باید به بهترین نحو از آن استفاده کند و فرصت سوزی نکند. سحرخیزان فرصت سوزی کرد برابر ملوان و استقلال امتیاز از دست داد. متاسفانه بعد از رفتن قائدی و محبی ما مدتهاست که دیگر شاهد گلزنی از مهاجمان استقلال نیستیم و این باعث شده ابی پوشان امتیازات زیادی را از دست بدهند.

این پیشکسوت باشگاه استقلال با انتقاد از تعویض های بی تاثیر ساپینتو گفت: در دیدار با ملوان تعویض های استقلال هیچ تاثیری در نتیجه دیدار نداشت و مشخص نشد دلیل این تعویض ها چه بود. آوردن بازیکنی که حتی یک ضربه سر نمی‌تواند بزند چه کمک موثری برای استقلال خواهد داشت. ساپینتو باید از بازیکنانی استفاده کند که انگیزه دارند نه بازیکنی که نمی‌داند چه پیراهنی را برتن کرده که در گذشته این پیراهن را یکی از محبوب ترین بازیکنان استقلال می‌پوشید.

کارشناس فوتبال در پایان خاطر نشان کرد: استقلال در هفته های اخیر خط دفاعش با بودن اشورماتوف شکل و نظم خوبی پیدا کرده و توانسته در چند بازی دروازه خود را بسته نگه دارد. آبی پوشان اما در دو دیدار اخیر دروازه خود را باز شده دیدند ولی عملکرد خط دفاع در مجموع خوب بوده اما نیاز است که مدافعان استقلال هوشیار تر عمل کنند خصوصا رستم که این روزها همه از او انتظار بیشتری دارند. رستم که حالا در گلزنی هم موفق عمل می‌کند باید نظم بیشتری به خط دفاع استقلال هم بدهد.