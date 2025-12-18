  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۳

نهمین برد استقلال در خانه رقم خورد/ یک قدم تا دو رقمی شدن!

نهمین برد استقلال در خانه رقم خورد/ یک قدم تا دو رقمی شدن!

تیم فوتبال زنان استقلال در دیداری خانگی با ارائه نمایشی برتر نماینده همدان را با نتیجه سه بر صفر شکست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال زنان استقلال در هفته نهم رقابت‌های لیگ یک مقابل نماینده استان همدان به میدان رفت و با نتیجه ۳ بر یک موفق شد به پیروزی برسد.

در این دیدار تینا جهانشایی، نیلوفر عظیمی و مهدیس رستمی برای استقلال گلزنی کردند.‌

با این نتیجه تیم فوتبال زنان استقلال نهمین پیروزی متوالی خود را ثبت کرد.

مسابقات لیگ دسته یک فوتبال زنان در ۲ گروه برگزار می‌شود که قرار بود هر ۲ گروه ۶ تیمی باشد اما تغییراتی در برنامه اجرایی مسابقات به‌وجود آمد و با حضور ۵ تیم در یک گروه و ۶ تیم در گروه دیگر پیکارهای پیگیری می‌شود.

پس از انجام دور رفت‌وبرگشت مرحله گروهی، تیم‌های اول و دوم هر گروه به مرحله حذفی می‌رسند و به صورت ضربدری با یکدیگر پیکار خواهند داشت که تیم‌های برنده به لیگ برتر صعود می‌کنند.

کد خبر 6694099

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها