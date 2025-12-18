نهمین برد استقلال در خانه رقم خورد/ یک قدم تا دو رقمی شدن!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال زنان استقلال در هفته نهم رقابت‌های لیگ یک مقابل نماینده استان همدان به میدان رفت و با نتیجه ۳ بر یک موفق شد به پیروزی برسد.



در این دیدار تینا جهانشایی، نیلوفر عظیمی و مهدیس رستمی برای استقلال گلزنی کردند.‌



با این نتیجه تیم فوتبال زنان استقلال نهمین پیروزی متوالی خود را ثبت کرد.



مسابقات لیگ دسته یک فوتبال زنان در ۲ گروه برگزار می‌شود که قرار بود هر ۲ گروه ۶ تیمی باشد اما تغییراتی در برنامه اجرایی مسابقات به‌وجود آمد و با حضور ۵ تیم در یک گروه و ۶ تیم در گروه دیگر پیکارهای پیگیری می‌شود.



پس از انجام دور رفت‌وبرگشت مرحله گروهی، تیم‌های اول و دوم هر گروه به مرحله حذفی می‌رسند و به صورت ضربدری با یکدیگر پیکار خواهند داشت که تیم‌های برنده به لیگ برتر صعود می‌کنند.