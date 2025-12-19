  1. ورزش
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۰

اطلاعیه باشگاه استقلال درباره انتشار برخی مطالب

باشگاه استقلال در اطلاعیه‌ای نسبت به انتشار برخی مطالب علیه باشگاه و تیم استقلال هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه استقلال در خصوص برخی مطالب علیه این باشگاه اطلاعیه‌ای صادر کرد که به شرح زیر است:

«به اطلاع هواداران محترم می‌رساند، متأسفانه در روزهای اخیر، برخی رسانه‌ها با انتشار اخبار کذب و بدون سند در خصوص باشگاه، مدیریت، سرمربی و تیم، تلاش کرده‌اند با حاشیه‌سازی آرامش مجموعه را برهم بزنند. انتشار مصاحبه‌های جعلی و اخبار نادرست که در کوتاه‌ترین زمان کذب بودن آنها مشخص و تکذیب می‌شود، نشان‌دهنده نیت‌های غیرحرفه‌ای و مغایر با اصول رسانه‌ای است.

باشگاه ضمن احترام به رسانه‌های متعهد و حرفه‌ای، اعلام می‌دارد از این پس در قبال هرگونه انتشار خبر دروغ، مصاحبه جعلی یا مطالب فاقد سند که با هدف ایجاد تشویش و برهم زدن آرامش تیم صورت گیرد، با ذکر نام رسانه مربوطه ضمن تکذیب رسمی، این حق قانونی را برای خود محفوظ می‌داند که در جهت دفاع از حقوق باشگاه، تیم و هواداران وفادارش، اقدامات و پیگیری‌های قانونی لازم را انجام دهد.

بدیهی است مسئولیت عواقب حقوقی این‌گونه اقدامات، بر عهده منتشر کنندگان آن خواهد بود.»

    • امان اله فرهادیان CO ۰۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
      اون رسانه ها دیگه دستشا ن رو شده وار نظر هوا داران فهیم استقلال فاقد اعتبارند و دیگه حنا یشان رنگی ندارد. هواداران می‌دونند اخبار دقیق را از طریق رسانه باشگاه دنبال کنند.یه نمونه اش در همه سایتها بحث رامین رضائیان هست بابا خسته نشدید ‌از این کار

