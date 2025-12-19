اطلاعیه باشگاه استقلال درباره انتشار برخی مطالب

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه استقلال در خصوص برخی مطالب علیه این باشگاه اطلاعیه‌ای صادر کرد که به شرح زیر است:

«به اطلاع هواداران محترم می‌رساند، متأسفانه در روزهای اخیر، برخی رسانه‌ها با انتشار اخبار کذب و بدون سند در خصوص باشگاه، مدیریت، سرمربی و تیم، تلاش کرده‌اند با حاشیه‌سازی آرامش مجموعه را برهم بزنند. انتشار مصاحبه‌های جعلی و اخبار نادرست که در کوتاه‌ترین زمان کذب بودن آنها مشخص و تکذیب می‌شود، نشان‌دهنده نیت‌های غیرحرفه‌ای و مغایر با اصول رسانه‌ای است.

باشگاه ضمن احترام به رسانه‌های متعهد و حرفه‌ای، اعلام می‌دارد از این پس در قبال هرگونه انتشار خبر دروغ، مصاحبه جعلی یا مطالب فاقد سند که با هدف ایجاد تشویش و برهم زدن آرامش تیم صورت گیرد، با ذکر نام رسانه مربوطه ضمن تکذیب رسمی، این حق قانونی را برای خود محفوظ می‌داند که در جهت دفاع از حقوق باشگاه، تیم و هواداران وفادارش، اقدامات و پیگیری‌های قانونی لازم را انجام دهد.

بدیهی است مسئولیت عواقب حقوقی این‌گونه اقدامات، بر عهده منتشر کنندگان آن خواهد بود.»