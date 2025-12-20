«منیر» همچنان گزینه اصلی/ یک استقلالی در منامه آماده جانشینی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته ششم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ باید روز چهارشنبه ۳ دی در ورزشگاه شیخ علی بن محمد آل خلیفه شهر منامه رو در روی تیم فوتبال المحرق قرار گیرد.

استقلال نیاز به پیروزی در این بازی دارد تا صعود خود به مرحله حذفی رقابت‌های آسیایی را قطعی و سومین تیم ایرانی باشد که مرحله گروهی رقابت‌های آسیایی را با موفقیت پشت سر می‌گذارد.

ریکاردو ساپینتو در این بازی برخی از بازیکنان خود را در اختیار ندارد. منیر الحدادی مهاجم - وینگر استقلال در چند بازی اخیر استقلال نتوانسته عملکرد مورد انتظار هواداران را داشته باشد و با توجه به مصدومیتی که پیش از دیدار با پرسپولیس برای او به وجود آمد هنوز به شرایط ایده آل خود نرسیده است. با این وجود ساپینتو قصد دارد از این بازیکن در دیدار با المحرق هم استفاده کند و در صورتی که الحدادی نتواند نقش خوبی از خود در زمین ایفا کند، محمدحسین اسلامی جایگزین این بازیکن خواهد شد.

اسلامی گزینه اصلی ساپینتو برای این بازی نیست اما سرمربی پرتغالی قصد دارد در صورتی که الحدادی عملکرد خوبی نداشته باشد او را جایگزین وی کند.