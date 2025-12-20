ماشاریپوف آماده اولین بازی فصل/ وضعیت مبهم آقاسی در استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران خود را برای دیدار حساس مقابل تیم المحرق بحرین در هفته ششم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ آماده می‌کند. آبی‌پوشان پایتخت تمرینات خود را زیر نظر ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی تیم، و اعضای کادر فنی دنبال می‌کنند تا با آمادگی کامل راهی این مسابقه سرنوشت‌ساز شوند.

در این میان، جلال‌الدین ماشاریپوف هافبک ملی‌پوش ازبکستانی استقلال که به‌تازگی از بند مصدومیت رهایی یافته و به شرایط تمرینی بازگشته هنوز مجوز رسمی برای همراهی این تیم را دریافت نکرده است. با وجود آمادگی این بازیکن، استعلام نهایی و مکتوب از سوی فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) تاکنون به باشگاه استقلال ارسال نشده و به همین دلیل نام ماشاریپوف هنوز در فهرست بازیکنان این تیم قرار نگرفته است. مسئولان استقلال همچنان در تلاش هستند تا پاسخ نهایی این استعلام در خصوص وضعیت قراردادی ماشاریپوف را هرچه سریع‌تر دریافت کنند تا در صورت صدور مجوز، امکان اضافه شدن نام او به لیست آبی‌ها فراهم شود.

همچنین وضعیت عارف آقاسی، مدافع استقلال که در فصل جاری با حاشیه‌های متعددی روبه‌رو بوده، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این بازیکن پس از دریافت مجوز حضور در تمرینات تیم هنوز شرایط مشخصی برای قرار گرفتن در فهرست نهایی استقلال در دیدارهای پیش رو ندارد و حتی این احتمال وجود دارد که کاروان آبی‌پوشان را در سفر به بحرین برای مصاف با المحرق همراهی نکند.