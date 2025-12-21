به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت از تلاش رژیم صهیونیستی جهت تصویب قانون سخت گیرانه و غیرانسانی جدید برای محاکمه نیروهای ویژه گردان‌های عزالدین قسام خبر داد که مسئولیت نگهداری اسرای اسرائیلی را برعهده داشتند.

طبق این قانون، افرادی که مسئولیت نگهداری و محافظت از اسرای اسرائیلی در نوار غزه را بر عهده داشته‌اند، با همان اتهامات سنگین نیروهای عملیاتی هفتم اکتبر محاکمه خواهند شد.

بنا بر این قانون، هر اسیری که در چارچوب وقایع ۷ اکتبر محکوم شود، هرگز آزاد نخواهد شد. این بند صراحتاً تاکید می‌کند که این افراد حتی در قالب توافق‌های تبادل اسرا نیز قابل آزاد شدن نخواهند بود.

بر اساس این قانون رژیم صهیونیستی هیچ‌گونه اقدامی برای تأمین وکیل مدافع یا نمایندگی و وکالت قانونی این متهمان انجام نخواهد داد.

بر اساس این گزارش تمامی جلسات محاکمه نیروهای یگان ویژه گردان‌های عزالدین قسام، به صورت زنده یا ضبط شده از طریق یک وب‌سایت اختصاصی در اینترنت پخش خواهد شد.