دستاوردسازی ترامپ در سخنرانی با مردم آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خطاب به مردم کشورش گفت: ما آشوبی را به ارث برده‌ایم و در حال تلاش برای اصلاح آن هستیم.

وی افزود: مرزهای ما باز بود و با هجوم میلیون‌ها نفر مواجه شدیم.

رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد: نباید اجازه داد آنچه دولت بایدن انجام داد، بار دیگر تکرار شود.

ترامپ همچنین گفت: بدترین توافق‌های تجاری را داشتیم، اما بیش از هر دولت پیشین دیگری تغییرات مثبتی ایجاد کردیم.

وی ادعا کرد: برای مردم آمریکا می‌جنگم و نتایجی را رقم زده‌ام که هیچکس انتظار آن را نداشت.

ترامپ در ادامه دستاوردسازی برای خود گفت: بدترین مرز را تحویل گرفتم، اما اکنون مرز آمریکا، قوی‌ترین مرز در جهان است و در حال اخراج تبهکاران [مهاجران] هستیم.

ترامپ برای توجیه حمله به ونزوئلا و شناورها در منطقه کارائیب، مدعی شد: ورود مواد مخدر ۹۴ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: ما قدرتمندترین ارتش جهان را با فاصله‌ای زیاد در اختیار داریم و قدرت آمریکا را بازگردانده‌ایم.

ترامپ همچنین مدعی شد: در مدت ۱۰ ماه، به ۸ جنگ پایان دادم، تهدید هسته‌ای ایران را از میان برداشتم و جنگ در غزه را پایان دادم.

رئیس‌جمهور آمریکا در اظهار نظری عجیب و اغراق‌آمیز ادعا کرد: برای نخستین بار در ۳ هزار سال گذشته، صلح را در خاورمیانه محقق کردیم.

وی ادامه داد: توانستیم اسیران اسرائیلی زنده و اجساد کشته شده آنها را بازگردانیم.

ترامپ در ادامه اغراق‌های خود گفت: به سرمایه‌گذاری‌های بی‌سابقه‌ای به ارزش ۱۸ تریلیون دلار دست یافته‌ایم که به معنای افزایش فرصت‌های شغلی و دستمزدهاست.

وی افزود: ما جذاب‌ترین کشور برای سرمایه‌گذاری هستیم و سال آینده نتایج کاهش‌های مالیاتی تصویب‌شده در سال جاری را مشاهده خواهیم کرد.

پاداش کریسمس برای نظامیان و تقابل با شرکت‌های بیمه

ترامپ در خبری فوری اعلام کرد که بیش از یک میلیون سرباز آمریکایی پیش از آغاز تعطیلات کریسمس، پاداش مالی دریافت خواهند کرد.

وی همچنین با حمله به بخش سلامت، تأکید کرد: من در حال مقابله با شرکت‌های بزرگ بیمه سلامت هستم؛ شرکت‌هایی که ثروت‌های کلانی اندوخته‌اند که می‌بایست مستقیماً به دست مردم می‌رسید.

تغییر در ریاست فدرال رزرو و کاهش نرخ بهره

رئیس‌جمهور آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست‌های پولی این کشور اشاره کرد و گفت: به‌زودی رئیس بعدی فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) را معرفی خواهم کرد. وی فردی خواهد بود که به کاهش چشمگیر نرخ بهره اعتقاد دارد.

انتقاد شدید از عملکرد اقتصادی دموکرات‌ها

ترامپ همچنین با انتقاد از وضعیت معیشتی در آمریکا، دموکرات‌ها را مسئول شرایط فعلی دانست و ادعا کرد: فاجعه تورمی که دموکرات‌ها مسبب آن بودند، میلیون‌ها آمریکایی را از حق برخورداری از مسکن محروم کرده است.

ترامپ همچنین در خصوص وضعیت بازار مسکن آمریکا نیز گفت: با فرا رسیدن سال جدید میلادی، اصلاحاتی را در حوزه مسکن اعلام خواهم کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین با اشاره به اتهامات مربوط به سوءاستفاده مالی و انتقال احتمالی مالیات شهروندان ایالت مینه‌سوتا به گروه شبه‌نظامی الشباب در سومالی نیز مدعی شد: سومالی‌ها میلیون‌ها دلار در مینه‌سوتا سرقت کرده‌اند و ما به این وضعیت پایان خواهیم داد.