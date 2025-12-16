  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۱۸

حمایت وقیحانه آمریکا از ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه

حمایت وقیحانه آمریکا از ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه

نماینده آمریکا در نشست شورای امنیت با موضوع فلسطین بدون محکوم کردن جنایت‌های صهیونیست‌ها اعلام کرد: تا زمانی که جسد آخرین اسیر اسرائیلی بازگردانده نشود، نمی‌توانیم کاری انجام دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، نماینده آمریکا در نشست شورای امنیت سازمان ملل با موضوع فلسطین با وقاحت تمام بدون محکوم کردن ادامه جنایت‌های اشغالگران صهیونیست علیه مردم مظلوم در غزه در سخنانی اعلام کرد: تا زمانی که جسد آخرین اسیر اسرائیلی، بازگردانده نشود، نمی‌توانیم کاری انجام دهیم.

وی ادعا کرد: بیش از ۳۰ هزار کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه و امدادی وارد غزه شده‌اند و ما در تلاشیم تا اطمینان حاصل کنیم که آنها به دست تروریست‌ها نمی‌رسند!

این مقام آمریکایی در تلاش برای مانع تراشی بیشتر در مسیر توافق ادعایی توقف درگیری‌ها در غزه مدعی شد: آن روا تحت کنترل حماس فعالیت می‌کند و از هرگونه نظارت بر هویت کارکنان خود خودداری می‌کند!

نماینده آمریکا گفت: با شرکای خود برای تشکیل یک نیروی تثبیت وضعیت بین‌المللی و آموزش پلیس فلسطین همکاری می‌کنیم. ایالات متحده هیچ طرحی برای الحاق کرانه باختری را مجاز نخواهد دانست!

کد خبر 6691861

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۲:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      0 0
      پاسخ
      لعنت برشما نوعی چراغ سبز برای حملات به غزه میباشد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها