به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، نماینده آمریکا در نشست شورای امنیت سازمان ملل با موضوع فلسطین با وقاحت تمام بدون محکوم کردن ادامه جنایت‌های اشغالگران صهیونیست علیه مردم مظلوم در غزه در سخنانی اعلام کرد: تا زمانی که جسد آخرین اسیر اسرائیلی، بازگردانده نشود، نمی‌توانیم کاری انجام دهیم.

وی ادعا کرد: بیش از ۳۰ هزار کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه و امدادی وارد غزه شده‌اند و ما در تلاشیم تا اطمینان حاصل کنیم که آنها به دست تروریست‌ها نمی‌رسند!

این مقام آمریکایی در تلاش برای مانع تراشی بیشتر در مسیر توافق ادعایی توقف درگیری‌ها در غزه مدعی شد: آن روا تحت کنترل حماس فعالیت می‌کند و از هرگونه نظارت بر هویت کارکنان خود خودداری می‌کند!

نماینده آمریکا گفت: با شرکای خود برای تشکیل یک نیروی تثبیت وضعیت بین‌المللی و آموزش پلیس فلسطین همکاری می‌کنیم. ایالات متحده هیچ طرحی برای الحاق کرانه باختری را مجاز نخواهد دانست!