برپایی نمایشگاه دارو و تجهیزات با شعار دیپلماسی سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه «کیش هلث» با شعار «دیپلماسی سلامت» و «همه خانواده درمان؛ زیر یک سقف»، به همت وزارت بهداشت، از ۱۳ تا ۱۵ بهمن ۱۴۰۴ و همزمان با اجلاس معاونان توسعه و مدیریت منابع دانشگاههای علوم پزشکی کشور، در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی کیش برگزار خواهد شد.
این رویداد با رویکرد حاکمیتی و در چارچوب سیاستهای کلان وزارت بهداشت، با هدف ارتقای توان تولید، تأمین و ارائه خدمات سلامت و توسعه همکاریهای منطقهای برگزار میشود.
این نمایشگاه میزبان شرکتهای دارویی، تولیدکنندگان و تأمینکنندگان تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی، مراکز درمانی، شرکتهای دانشبنیان، فعالان گردشگری سلامت و سرمایهگذاران حوزه سلامت خواهد بود و بستری جامع برای همافزایی میان دولت، بخش خصوصی و فعالان بینالمللی این حوزه فراهم میکند.
یکی از محورهای اصلی این نمایشگاه، توسعه گردشگری سلامت و جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی در بخش سلامت است. در همین راستا، حضور هیئتهای تجاری و اقتصادی از کشورهای منطقه پیشبینی شده است تا زمینه گسترش همکاریهای فرامرزی، صادرات خدمات و محصولات سلامتمحور و تقویت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در حوزه دیپلماسی سلامت فراهم شود.
همزمانی این نمایشگاه با اجلاس معاونت توسعه دانشگاههای علوم پزشکی کشور، فرصت کمنظیری برای تعامل مستقیم سیاستگذاران، مدیران نظام سلامت، سرمایهگذاران و فعالان بخش خصوصی ایجاد میکند تا راهکارهای عملیاتی برای ارتقای زیرساختها، افزایش بهرهوری و توسعه پایدار نظام سلامت مورد بررسی قرار گیرد.
برگزارکنندگان نمایشگاه تأکید دارند که تقویت نظام سلامت، ارتقای امنیت درمانی، حمایت از تولید داخل، توسعه خدمات سلامتمحور و گسترش تعاملات منطقهای از اولویتهای راهبردی کشور است که نمایشگاه «کیش هلث» آنها را به صورت هدفمند و نتیجه محور دنبال میکند.
