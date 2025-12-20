سردرد سمت چپ؛ زنگ خطری که نباید نادیده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران، محمدحسین دلشاد، فلوشیپ درد و دبیر انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران، در تأکید بر اهمیت شناخت علل سردردهای یک‌طرفه گفت: بخش عمده‌ای از این سردردها منشأ خوش‌خیم دارند و بیشتر ناشی از میگرن، سردردهای تنشی یا حتی التهاب سینوس‌ها هستند. در این موارد، درد معمولاً با استراحت، مصرف داروهای ساده یا کنترل استرس قابل کاهش است، اما باید بدانیم که همیشه ماجرا به همین سادگی نیست.

وی هشدار داد: اگر سردرد سمت چپ به‌طور ناگهانی بروز کند، شدت آن بسیار باشد یا با علائمی چون تب، تاری دید، سفتی گردن، اختلال در گفتار یا ضعف ناگهانی یک سمت بدن همراه باشد، باید به‌سرعت به پزشک مراجعه کرد. در این موارد، احتمال بروز مشکلاتی مانند سکته مغزی، مننژیت، تومورهای مغزی یا اختلالات عروقی جدی وجود دارد.

این متخصص درد با اشاره به اهمیت تشخیص سریع و به‌موقع افزود: ابزارهای تصویربرداری نظیر CT و MRI به همراه معاینه‌های نورولوژیک می‌توانند علت دقیق سردرد را مشخص کنند و تأخیر در مراجعه ممکن است پیامدهای جبران‌ناپذیری برای بیمار به همراه داشته باشد.

دلشاد همچنین تأکید کرد که پیشگیری نقش مهمی در مدیریت این دردها دارد و گفت؛ داشتن خواب کافی، مدیریت اضطراب، پرهیز از مصرف محرک‌هایی مانند الکل و برخی غذاها، و حفظ آب بدن از اقداماتی هستند که می‌توانند احتمال بروز سردردهای سمت چپ را کاهش دهند.

این فلوشیپ درد یادآور شد: هر سردردی که تکرارشونده باشد یا الگوی متفاوتی پیدا کند، باید جدی گرفته شود. سردردهایی که در نیمه شب باعث بیداری فرد می‌شوند یا با علائم هشدار همراه هستند، نیازمند بررسی فوری توسط متخصص مغز و اعصاب هستند.

دبیر انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران تأکید کرد که افزایش آگاهی عمومی در این زمینه می‌تواند جان بیماران بسیاری را نجات دهد.