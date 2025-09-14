به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران، محمدحسین دلشاد، فلوشیپ درد و دبیر انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران، با این علائم که عارضه درد شست پا شیوع بالای در جامعه دارد، گفت: درد شست پا تنها یک مشکل ساده و گذرا نیست، بلکه می‌تواند علامتی از بیماری‌های مهمی مانند آرتروز شست پا (هالوکس ریجیدوس)، نقرس، بونیون، التهاب تاندون‌ها، شکستگی یا حتی سزاموئیدیت باشد.

وی با بیان اینکه شایع‌ترین علامت این عارضه، ایجاد درد هنگام راه رفتن یا فعالیت‌های بدنی است، افزود: تورم در نزدیکی مفصل، ایجاد برآمدگی دردناک، محدودیت در حرکت شست و در برخی موارد قرمزی یا خروج چرک از علائم مهمی هستند که نباید نادیده گرفته شوند.

دلشاد همچنین در مورد روش‌های درمان عارضه درد شست پا، اظهار داشت: نوع درمان بسته به علت بروز، متفاوت است، گاهی می‌توان با روش‌های ساده‌ای همچون استراحت، استفاده از کمپرس سرد یا گرم، پوشیدن کفش مناسب و مصرف داروهای ضدالتهاب بدون نسخه به بهبود وضعیت کمک کرد، اما در موارد شدید، نیاز به درمان‌های پیشرفته‌تر از جمله تزریق دارو، فیزیوتراپی یا حتی جراحی وجود دارد.

این فلوشیپ درد با تاکید بر نقش مهم پیشگیری خاطرنشان کرد: انتخاب کفش‌های استاندارد با فضای کافی برای انگشتان، گرم کردن پیش از فعالیت ورزشی، تقویت عضلات پا و پرهیز از فشارهای ناگهانی یا مکرر بر مفصل شست از راهکارهای اصلی پیشگیری به شمار می‌رود.

وی همچنین هشدار داد: چنانچه درد شست پا به طور مداوم ادامه یابد یا همراه با علائمی نظیر تب، تورم شدید یا تغییر شکل مفصل باشد، مراجعه فوری به پزشک ضروری است، این علائم می‌تواند نشانه‌ای از بیماری‌های جدی مانند نقرس یا روماتیسم مفصلی باشد که نیازمند تشخیص و درمان تخصصی هستند.