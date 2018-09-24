«ذبح» ایرانی به جشنواره فیلم دانشجویی بلغارستان راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، فیلم کوتاه «ذبح» در نخستین حضور جهانی خود به بخش پایانی چهاردهمین جشنواره فیلم دانشجویی بلغارستان راه پیدا کرد.

این فیلم اولین همکاری و کارگردانی مشترک سامان حسین‌پور و آکو زندکریمی است که به تهیه‌کنندگی مشترک انجمن سینمای جوانان سنندج و حوزه هنری کردستان تولید شده است.

جشنواره فیلم دانشجویی بلغارستان با نام مستعار «early bird» در شهر صوفیه بلغارستان برگزار می‌شود و در چهاردهمین دوره خود، ۱۱۷ فیلم از ۴۲ کشور را در چهار بخش داستانی، تجربی، مستند و انیمیشن به نمایش می گذارد. در میان فیلم‌های بخش مسابقه این فستیوال بین‌المللی، سه فیلم: «ذبح» به کارگردانی آکو زندکریمی و سامان حسین‌پور، «آسمان آبی زمین پاک» به کارگردانی مهیار ماندگار هردو بخش فیلم داستانی و «یک نفس عمیق بکش» به کارگردانی زهرا صفدری شادلو در بخش انیمیشن حضور دارند.

فیلم کوتاه «ذبح» داستان خانواده‌ای را روایت می‌کند که برای گذراندن یک زمستان سخت باید تنها دارایی خود یعنی گاوشان را بفروشند، اما پسر خانواده از این تصمیم خوشحال نیست و گاو را فراری می‌دهد.

عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از بازیگران: فریدون حامدی، شب بو سلیمانی، محمد قبادی، غفار خالدی، شفیع امینی، سامان عبودی، تدوین: توفیق امانی، مدیر تصویربرداری:حامد بقائیان، دستیاران: نوید زارع و آرمان صیدی، صدابردار: محمد توریوریان (با تشکر از ارسطو مفاخری) دستیار: مبین قادری، طراح و اجرای صحنه و لباس و گریم: ایوب شیخ‌احمدی، دستیار: امین سنجربیگی، صداگذار: حسین قورچیان، اصلاح رنگ و نور: علیرضا هدایی، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: اشکان ساعدپناه، عکاس : ساجد حق‌شناس، مدیر تولید: آرمین پورمحمد، مدیر تدارکات‌: سامان عبودی، دستیاران: رزگار محمدی و پیام کریمی، تهیه‌کننده: آکو زندکریمی و سامان حسین‌پور، حوزه هنری کردستان و انجمن سینمای جوانان سنندج.

چهاردهمین دوره جشنواره فیلم دانشجویی بلغارستان از ۱ تا ۵ نوامبر (۱۰ تا ۱۴ آبان‌ماه) در صوفیه بلغارستان برگزار خواهد شد.