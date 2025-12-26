به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «لباس عروسی» به کارگردانی اشکان درویشی، به نهمین دوره جشنواره بین‌المللی International Folklore Film Festival راه یافت.

این جشنواره از ۱۵ تا ۲۰ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۵ تا ۳۰ دی) در شهر تریشور (Thrissur) ایالت کرالا در کشور هند برگزار می‌شود.

جشنواره بین‌المللی فولکلور فیلم (International Folklore Film Festival) یکی از رویدادهای تخصصی سینما در هند است که با تمرکز بر فرهنگ، آئین‌ها، فولکلور، روایت‌های بومی، اصالت و خاطرات گذشته، هرساله میزبان فیلم‌هایی از کشورهای مختلف جهان است.

این جشنواره فضایی برای نمایش آثار مستقل، فرهنگی و مردم‌نگارانه فراهم می‌کند و به گفتگوی بین‌فرهنگی از طریق سینما اهمیت ویژه‌ای می‌دهد.

فیلم کوتاه «لباس عروسی» برداشتی آزاد از داستان «آبجی‌خانم» نوشته صادق هدایت به نویسندگی سولماز اعتماد است.

در این فیلم رابعه اسکویی، علیرضا نایینی، فرشاد یاسر، مهستا حیدری، مهدی دشتی، هدیه آجرلو، علی راوی، فاطمه آرزومند، ماریا سزار، ثنا صدفی، محمد موسوی و امیررضا جوادی ایفای نقش کرده‌اند.

سایر عوامل این فیلم عبارتند از مجری طرح: مهشید خسروی، دستیار کارگردان: احمد جعفری، مدیر فیلمبرداری: عرفان قبادی، مدیر صدابرداری: علیرضا کریم‌نژاد، منشی صحنه: صفورا برسان، تدوین: محمود نوری، اصلاح رنگ: بهمن قهاری طراح گریم: مینا اصلانی، طراح صحنه و لباس: اشکان درویشی، عکاس: حسین خدارتی، ساخت تیزر: سلاله سلیمی، مشاور حقوقی: حجت صدفی، مدیر اجرایی: حسین عباسی، پشتیبانی فنی: محمد رحیمی، تجهیزات: حیدر احسانی، استودیو مشار ایران، مشاور رسانه‌ای و مدیر روابط عمومی: مریم قربانی‌نیا.