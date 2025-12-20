درگیری پلیس با قاچاقچیان مواد مخدر در گلوگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس مازندران در اطلاعیه‌ای با اشاره به انتشار کلیپی از درگیری پلیس با تعدادی افراد در شبکه‌های اجتماعی از درگیری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با قاچاقچیان در عملیات مشترک با مأموران انتظامی شهرستان‌های گلوگاه و بهشهر خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است؛ این عملیات مربوط به ۱۹ آذرماه سال جاری در شهرستان گلوگاه است که بیش از ۱۰۹ گرم مواد مخدر شیشه به همراه سه قبضه قمه و سلاح سرد از سه قاچاقچی مواد مخدر سابقه دار و تحت تعقیب کشف و ضبط و متهمان پس از دستگیری به مرجع قضائی معرفی شدند.