کشف ۶۹ رأس دام قاچاق در شهرستان ثلاث باباجانی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان ثلاث باباجانی از کشف محموله‌ای از دام قاچاق در این شهرستان خبر داد و گفت: این محموله شامل ۶۹ رأس گوسفند بوده که در جریان یک عملیات انتظامی شناسایی و توقیف شد.

سرهنگ الهیار مرادیان در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر حمل و جابجایی احشام قاچاق در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان ثلاث باباجانی، بلافاصله موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی پس از اعزام به محل و شناسایی کامیون حامل دام، نسبت به توقیف خودرو اقدام کردند که در بازرسی انجام‌شده، ۶۹ رأس گوسفند قاچاق به ارزش تقریبی ۱۴ میلیارد ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ثلاث باباجانی در پایان تصریح کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی و صدور حکم لازم، تحویل مراجع قضائی شد.