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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۸

۲۰ رأس دام قاچاق در اسلام‌آبادغرب کشف شد

۲۰ رأس دام قاچاق در اسلام‌آبادغرب کشف شد

کرمانشاه- فرمانده انتظامی شهرستان اسلام‌آبادغرب از کشف ۲۰ رأس گوسفند فاقد مجوز حمل به ارزش ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حیدر حق‌جویان از کشف محموله‌ای شامل ۲۰ رأس گوسفند فاقد مجوز حمل و تشکیل پرونده قضائی برای متخلفان خبر داد.

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام‌آبادغرب اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان حین گشت‌زنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو، ۲۰ رأس گوسفند فاقد مجوز قانونی حمل و جابه‌جایی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام‌آبادغرب ارزش احشام کشف‌شده را ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: این محموله به دلیل نداشتن مجوزهای لازم، توقیف شد.

حق‌جویان در پایان با اشاره به تشکیل پرونده در این زمینه، تصریح کرد: پرونده متهم برای انجام مراحل قانونی و رسیدگی بیشتر به مرجع قضائی ارسال شده است.

کد مطلب 6889786

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