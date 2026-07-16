به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حیدر حقجویان از کشف محمولهای شامل ۲۰ رأس گوسفند فاقد مجوز حمل و تشکیل پرونده قضائی برای متخلفان خبر داد.
فرمانده انتظامی شهرستان اسلامآبادغرب اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان حین گشتزنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی از این خودرو، ۲۰ رأس گوسفند فاقد مجوز قانونی حمل و جابهجایی کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان اسلامآبادغرب ارزش احشام کشفشده را ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: این محموله به دلیل نداشتن مجوزهای لازم، توقیف شد.
حقجویان در پایان با اشاره به تشکیل پرونده در این زمینه، تصریح کرد: پرونده متهم برای انجام مراحل قانونی و رسیدگی بیشتر به مرجع قضائی ارسال شده است.
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