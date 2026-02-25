به گزارش خبرنگار مهر، جوئل کوجو مهاجم تیم ملی فوتبال قرقیزستان که فصل گذشته به تیم فوتبال استقلال پیوسته بود، در نقل و انتقالات تابستانی گذشته به صورت قرضی راهی باشگاه نفتچی فرغانه ازبکستان شد تا بار دیگر در لیگ این کشور به میدان برود.

کوجو در مدت حضور خود در نفتچی عملکرد نسبتاً مطلوبی از خود به نمایش گذاشت، اما در فاصله چند هفته تا پایان فصل لیگ ازبکستان با مصدومیت رباط صلیبی مواجه شد و ادامه مسابقات را از دست داد.

در همین ارتباط، پیش از این احتمال مطرح شده بود که باشگاه نفتچی برای جذب دائمی این بازیکن از استقلال اقدام کند که این موضوع از سوی منابع نزدیک به باشگاه ایرانی رد شد.

باشگاه نفتچی فرغانه نیز اخیراً فهرست رسمی بازیکنان خود را برای فصل جدید اعلام کرد که در آن نام جوئل کوجو دیده نمی‌شود.

با توجه به اینکه این بازیکن همچنان تحت قرارداد باشگاه استقلال قرار دارد، انتظار می‌رود پس از طی دوران درمان و بهبودی کامل از مصدومیت، به فهرست آبی‌پوشان بازگردد و بار دیگر با پیراهن این تیم به میدان برود.