گل گهر با شکست مس رفسنجان جشن صعود گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال مس رفسنجان و گل گهر سیرجان در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی امروز شنبه ۲۹ آذر از ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه شهدای مس به مصاف هم رفتند که دو تیم پس از تساوی بدون گل در ۹۰ دقیقه و ۳۰ دقیقه اضافه در ضیافت پنالتی‌ها بخت خود را برای صعود به مرحله بعد آزمودند.

در ضربات پنالتی گل گهر به برتری ۴ بر یک دست یافت و به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد.

در جریان این بازی گروسیان برای ضربات پنالتی جای میراندا را در دروازه گل گهر گرفت و با عملکرد درخشانش در پنالتی‌ها تیمش را به دور بعد رساند.

مهدی تیکدری، سیامک نعمتی، علیرضا کاظمی و پویا پورعلی در این دیدار برای گل گهر گلزنی کردند.