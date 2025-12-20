  1. ورزش
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۳۹

گل گهر با شکست مس رفسنجان جشن صعود گرفت

تیم گل گهر با پیروزی برابر مس رفسنجان به مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی راه پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال مس رفسنجان و گل گهر سیرجان در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی امروز شنبه ۲۹ آذر از ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه شهدای مس به مصاف هم رفتند که دو تیم پس از تساوی بدون گل در ۹۰ دقیقه و ۳۰ دقیقه اضافه در ضیافت پنالتی‌ها بخت خود را برای صعود به مرحله بعد آزمودند.

در ضربات پنالتی گل گهر به برتری ۴ بر یک دست یافت و به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد.

در جریان این بازی گروسیان برای ضربات پنالتی جای میراندا را در دروازه گل گهر گرفت و با عملکرد درخشانش در پنالتی‌ها تیمش را به دور بعد رساند.

مهدی تیکدری، سیامک نعمتی، علیرضا کاظمی و پویا پورعلی در این دیدار برای گل گهر گلزنی کردند.

