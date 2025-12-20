به گزارش خبرگزاری مهر، عطا ناوکی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تقدیر از جانبازان و آزادگان، بر ضرورت تسهیل خدمت‌رسانی به جامعه ایثارگری تأکید کرد و گفت: مدیران شهرستان‌ها موظفند در اسرع وقت نسبت به شناسایی، رصد و تکمیل پرونده ایثارگرانی که در جریان بارندگی و سیل اخیر دچار آسیب شده‌اند اقدام کنند.

وی افزود: مدارک تکمیلی باید هرچه سریع‌تر به بیمه ارسال شود تا بر اساس قرارداد منعقد شده، خسارات این عزیزان برآورد و پرداخت گردد.

مدیرکل بنیاد شهید هرمزگان همچنین از تلاش‌های مدیران و کارشناسان شهرستان‌ها در مدیریت بحران سیل اخیر قدردانی کرد.

در این جلسه، رؤسای شهرستان‌ها گزارشی از وضعیت بارندگی و خسارات ناشی از سیل ارائه دادند.