مدارس جاسک غیرحضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره آموزش و پرورش شهرستان جاسک در اطلاعیهای اعلام کرد: به اطلاع کلیه مدیران محترم، دانشآموزان و اولیای گرامی شهرستان جاسک میرساند به دلیل قطعی گسترده آب در سطح شهرستان و همچنین ادامه مشکلات زیرساختی و تاسیساتی در برخی مدارس در پی بارشهای اخیر، آموزش در روز یکشنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ به صورت مجازی میباشد.
حضور عوامل اجرایی مدارس جهت بررسی وضعیت فضاهای آموزشگاه در محل کار الزامی است.
امتحانات داخلی که برای روز یکشنبه ۳۰ آذرماه برنامهریزی شده بودند لغو میگردد.
مقتضی است پس از بازگشایی، برنامهریزی مجدد برای برگزاری این امتحانات صورت پذیرد.
