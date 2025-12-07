ایسوس به حمله باج افزاری اعتراف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رجیستر، ایسوس در بیانیه ای اعلام کرد تهیه کننده مذکور هک شده و طی این رویداد برخی از کدهای منبع موبایل این شرکت تحت تأثیر قرار گرفته اند. البته این شرکت فناوری اصرار دارد محصولاتش، سیستم‌های داخلی یا حریم خصوصی مشتریان تحت تأثیر این رویداد قرار نگرفته اند.

این تولید کننده سخت افزار همچنین اعلام کرد در حال قدرتمندسازی امنیت زنجیره خود در راستای سازگاری با استانداردهای امنیت سایبری است اما نامی از پیمانکار هک شده را اعلام نکرد.

این اعتراف در حالی اعلام شد که گروه باج افزاری اورست که برای اخاذی از تهیه کنندگان بزرگ تجهیزات مشهور است، مدعی شد یک ترابایت از داده‌های ایسوس، ArcSoft و کوالکام سرقت و اسکرین شات هایی را از اسناد مسروقه منتشر کرد.

ایسوس ادعاهای گسترده‌تر اورست را تأیید نکرده و این رویداد را به یک تهیه کننده ناشناس محدود دانست که کدهای مرتبط با دورین در آن به خطر افتاده است. این شرکت هنوز اعلام نکرده که آیا اطلاعات سرقت‌شده شامل محتوای انحصاری ایسوس یا داده‌های متعلق به سایر شرکت‌هایی که این باند نام برده است.

خبر مذکور در زمان نامساعدی برای ایسوس فاش شده زیرا چند هفته قبل محققان هشدار دادند حدود ۵۰ هزار روتر آن در حمله‌ای که ظاهراً یک کمپین مرتبط با چین با هدف قرار دادن سفت افزار (firmware)میان‌افزار آسیب‌پذیر، مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند.