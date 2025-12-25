  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۴ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۴۶

عامل حمله سایبری به پست فرانسه مشخص شد

عامل حمله سایبری به پست فرانسه مشخص شد

یک گروه هکری طرفدار روسیه مسئولیت حمله سایبری DDoS به سرویس پست فرانسه که در ۲۲ دسامبر رخ داد را برعهده گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این حمله سیستم‌های رایانه‌ای مرکزی در اداره پست فرانسه را آفلاین کرد و به اختلالی وسیع در ارسال بسته‌های پستی آنهم چند روز قبل از کریسمس منجر شد.

طبق گزارش‌ها حمله سایبری به اداره پست روز چهارشنبه صبح به طور کامل برطرف شد. طی این رویداد ارسال نامه‌های معمول تحت تأثیر قرار نگرفت اما کارگران پستی نتوانستند بسته‌ها را ردیابی کنند و پرداخت‌های آنلاین از طریق La Banque Postale، بخش بانکی سرویس نیز مختل شد.

گروه مذکور که به نام Nanome۰۵۷ مشهورند مسئولیت یا اتهام حملات سایبری در نقاط مختلف جهان را بر عهده گرفته است. هرچند این حملات درچند کشور رخ داده‌اند اما تمرکز اصلی این گروه بر اوکراین و کشورهای هم‌پیمان با آن بوده است.

یوروپل آژانس مجری قانون اتحادیه اروپا عملیات‌های ادامه داری علیه این گروه آغاز کرده است. وزارت دادگستری آمریکا نیز در عملیات‌هایی علیه گروه هکری دخالت داشته است.

کد خبر 6701462

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها