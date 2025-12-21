  1. استانها
  2. اردبیل
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۱

هنرمندان‌ اردبیلی جلوه‌های زیبای شهر را به تصویر کشیدند

اردبیل-هنرمندان اردبیلی در قالب تور عکاسی «روایت شهر»، جلوه‌های زیبای اردبیل را به تصویر کشیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تور عکاسی «روایت شهر» صبح یکشنبه با حضور جمعی از عکاسان جوان اردبیل و با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اردبیل و انجمن سینمای جوانان برگزار شد.

در این برنامه هنری، شرکت‌کنندگان با همراهی و راهنمایی استادان برجسته‌ی عکاسی، با دوربین‌های خود به ثبت جلوه‌های گوناگون شهر پرداختند.

سوژه‌های این تور شامل موزه عمارت، مجموعه گردشگری شورابیل، پروژه‌های عمرانی شهری و نیز روایت آزاد از منظره‌ها و زندگی روزمره در اردبیل بود.

هدف از اجرای این تور، تقویت نگاه هنری به شهر و ایجاد فرصت برای کشف زیبایی‌های روزمره در قالب تصویر عنوان شده است.

عکس‌های برگزیده پس از داوری توسط استادان، در قالب نمایشگاه «روایت شهر» به نمایش عمومی در خواهند آمد تا مخاطبان شهر، اردبیل را از دریچه نگاه هنرمندان جوان مشاهده کنند.

