به گزارش خبرنگار مهر، یدالله غلامپور صبح یکشنبه در جلسهای با محوریت بررسی و تسریع در بازگشایی مسیر دسترسی به امامزاده زید (ع) با تأکید بر جایگاه ویژه امامزاده زید (ع) در هویت دینی و اجتماعی شهر، اظهار داشت: امامزادگان میتوانند فراتر از یک مکان زیارتی، بهعنوان کانونهای فرهنگی، مذهبی و حتی اقتصادی نقشآفرینی کنند.
وی گفت: توجه هدفمند به این ظرفیتها، زمینهساز تقویت بنیه فرهنگی و رونق اقتصادی منطقه خواهد بود.
وی افزود: توسعه زیرساختهای دسترسی به اماکن مذهبی، بهویژه امامزاده زید (ع)، نهتنها موجب افزایش حضور زائران و شهروندان میشود، بلکه میتواند به فعالسازی ظرفیتهای اجتماعی، گردشگری مذهبی و اشتغالزایی محلی نیز منجر شود.
فرماندار قاینات موضوع بازگشایی، تعریض و اصلاح مسیر دسترسی به امامزاده زید (ع) را بهصورت تخصصی مورد بررسی قرار داد و بر لزوم اقدام فوری و هماهنگ دستگاههای مسئول تأکید کرد.
وی تأکید کرد: کلیه اقدامات انجامشده، نتایج مذاکرات با مالکین و پیشنهادهای اجرایی برای بازگشایی مسیر باید در قالب گزارش مکتوب و شفاف در کوتاهترین زمان ممکن به فرمانداری اعلام شود تا تصمیمات نهایی برای اجرای پروژه اتخاذ شود.
فرماندار قاینات خاطرنشان کرد: توسعه مسیر دسترسی به امامزاده زید (ع)، گامی مؤثر در جهت تعظیم شعائر دینی، تقویت هویت فرهنگی شهر و ایجاد بسترهای جدید اقتصادی برای شهرستان خواهد بود.
