پرونده قاچاقچیان سوخت روی میز تعزیرات هرمزگان

بندرعباس- مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان از کشف سوخت قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد ریال از ۲ فروند شناور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث حسن پور گفت: پرونده قاچاق سوخت به ارزش ۱۵ میلیارد و ۶۱۹ میلیون ریال در شعبه ششم تعزیرات حکومتی بندرعباس رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت‌های قاچاق و تحویل به شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، هر کدام از متخلفان ردیف اول، دوم را به پرداخت ۳۱ میلیارد و ۲۳۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

حسن پور گفت: شعبه متخلفان را در مجموع به پرداخت ۶۲ میلیارد و ۴۷۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان افزود: مأموران پایگاه دریابانی بندرعباس، محموله‌های قاچاق شامل ۳۴ هزار و ۸۰۰ لیتر نفتگاز را از ۲ فروند شناور کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

