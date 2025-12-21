به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار دولت سفرزاده معاون وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان، با محسن جوادی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عصر روز گذشته شنبه ۲۹ آذرماه با حضور مشاوران و مدیران معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رایزن فرهنگی جمهوری تاجیکستان در تهران برگزار شد.

محسن جوادی در ابتدای این دیدار با اشاره به پیوندهای تاریخی، فرهنگی و زبانی میان ایران و تاجیکستان اظهار کرد: وجود زبان مشترک و اشتراکات فرهنگی سبب شده است تعاملات ایران با تاجیکستان در مقایسه با بسیاری از کشورها گسترده‌تر باشد. با این حال، تعاملات فرهنگی تنها به زبان و ادبیات محدود نیست و حوزه‌هایی مانند علم، دانش و میراث مشترک فرهنگی نیز می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های مؤثر میان دو کشور باشد.

وی با تأکید بر نقش فرهنگ علم‌پروری، خردورزی و خرافه‌زدایی در توسعه علمی افزود: میراث ارزشمندی که از گذشته میان دو ملت به یادگار مانده است، از شاهنامه تا دیگر آثار مکتوب، سرمایه‌ای مهم به شمار می‌رود که نیازمند بازخوانی و روزآمدسازی متناسب با مسائل و چالش‌های دنیای امروز است؛ مسائلی همچون نسبت انسان با محیط زیست و رفتار درست انسانی که در آثار ادبی ما بسیار دیده می‌شود.

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های همکاری در حوزه علم، فناوری و صنعت چاپ تصریح کرد: در این معاونت تجربیات ارزشمندی به‌ویژه در حوزه صنعت چاپ وجود دارد که می‌توان آن‌ها را با تاجیکستان به اشتراک گذاشت. همچنین برخلاف برخی همکاری‌های بین‌المللی، ایران و تاجیکستان در حوزه‌های فرهنگی و هنری، از جمله سینما، موضوعات مشترک فراوانی برای تعریف پروژه‌های مشترک دارند.

جوادی در ادامه با اشاره به تفاهم‌نامه فرهنگی ایران و تاجیکستان که حدود ۳۰ سال پیش منعقد شده است، گفت: این تفاهم‌نامه سندی جامع و ارزشمند است، اما با توجه به تحولات فرهنگی و اجتماعی، نیازمند بازنگری، اصلاح و تکمیل است. علاقه‌مندان فرهنگ تاجیکستان در ایران کم نیستند و برنامه‌هایی همچون تقدیر از اهل قلم تاجیکستان در محافل ادبی ایران، از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند پررنگ‌تر از گذشته دنبال شود.

حفظ و گسترش زبان فارسی و میراث فرهنگی مشترک، وظیفه همه فارسی‌زبانان است

در ادامه این دیدار، دولت سفرزاده، معاون وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان، با اشاره به سابقه تعاملات فرهنگی دو کشور گفت: روابط فرهنگی ایران و تاجیکستان ریشه‌ای دیرینه دارد و در روزهای گذشته نیز هیأتی از وزارت فرهنگ تاجیکستان در حوزه چاپ و نشر به ایران سفر کرده است تا زمینه‌های همکاری و تبادل تجربیات گسترش یابد.

وی افزود: تاجیکستان در تلاش است از فناوری‌ها و تکنولوژی‌های نوین ایران و سایر کشورهای منطقه بهره‌مند شود و آن‌ها را در کشور خود به کار گیرد. خوشبختانه در تاجیکستان حمایت‌های گسترده‌ای از توسعه فرهنگ صورت می‌گیرد و فرهنگ به عنوان جوهره هویت ملی مورد توجه جدی قرار دارد.

معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان با تأکید بر اهمیت زبان و فرهنگ مشترک اظهار کرد: حفظ و گسترش زبان فارسی و میراث فرهنگی مشترک، وظیفه همه فارسی‌زبانان است و هر اقدامی در این مسیر، به تقویت هویت ملی و فرهنگی دو ملت کمک خواهد کرد.

در ادامه این نشست، مشاور معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیران این معاونت با معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان به گفت‌وگو پرداخته و درباره زمینه‌های توسعه همکاری‌های فرهنگی میان دو کشور تبادل نظر کردند.

همچنین دولت سفرزاده در ادامه حضور خود در ساختمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دیداری کوتاه با سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی داشت و پس از آن در نشستی با جمعی از اهالی قلم، فرهنگ و فعالان حوزه چاپ و نشر شرکت کرد.