ممنوعیت تردد در آزادراه تهران - شمال و محور چالوس تا ساعت ۱۹ امروز

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راههای کشور اعلام کرد: تردد در آزادراه تهران شمال و محور چالوس در مسیر رفت و برگشت تا ساعت ۱۹ امروز ممنوع است.
بر اساس اعلام این مرکز، در محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران بومهن، آزادراه تهران پردیس و آزادراه قزوین رشت، تردد بهصورت روان در جریان است و محورهای شمالی کشور نیز فاقد هرگونه مداخلات جوی گزارش شدهاند.
مرکز مدیریت راههای کشور همچنین با اشاره به کارگاههای جادهای مهم، اعلام کرد: محور چالوس در استان مازندران، محدوده کمرزرد در کیلومتر ۶۵، بهدلیل اجرای عملیات راهداری و تکمیل گالری کمرزرد، از تاریخ ۳۰ آذرماه تا ۲ دیماه، در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سهشنبه، از ساعت ۷ تا ۱۹ مسدود خواهد بود. در این مدت، تردد از محورهای جایگزین هراز و سوادکوه (فیروزکوه) امکانپذیر است.
بر اساس این گزارش، ترافیک سنگین در آزادراه قزوین کرج تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، آزادراه قم تهران محدوده سعیدآباد، بزرگراه ورامین تهران محدوده قلعهنو، بزرگراه پاکدشت تهران محدوده شهرک صنعتی خاوران و محور شهریار تهران در برخی مقاطع مشاهده میشود.
مرکز مدیریت راههای کشور همچنین اعلام کرد: محورهای شریانی بندر خمیر بندر لنگه (محدوده آبنمای کنخ)، بندر خمیر بندرعباس، دلگان زهکلوت و بندر لنگه پارسیان مسدود هستند.
این مرکز افزود: محورهای غیرشریانی دوآب بلده، سروآباد پاوه (گردنه تته)، سیسخت پادنا، پونل خلخال، مظفرآباد رودبار، قلعهگنج رودبار (فرعی بیژنآباد)، خوانسار بویین و میاندشت، زرآباد چاهان، جلگه چاه اسحاق، فاریاب کهنوج (کلکسورک)، جاسک بشاگرد، قلعهگنج رمشک، قلعهگنج جاسک و دلگان جلگه نیز در حال حاضر مسدود گزارش شدهاند.
بر اساس اعلام مرکز مدیریت راههای کشور، محور گنجنامه - تویسرکان نیز به دلیل شرایط فصلی مسدود است.
