ارتقای ۳ بندر کشور به نسل سوم تا پایان برنامه هفتم توسعه

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: با هدف‌گذاری انجام‌شده، بنادر امام خمینی، شهید رجایی و امیرآباد تا پایان برنامه هفتم توسعه به بنادر نسل سوم ارتقا خواهند یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید رسولی، معاون وزیر راه و شهرسازی از ارتقای ۳ بندر کشور به نسل سوم تا پایان برنامه هفتم توسعه خبر داد و در تشریح این برنامه اعلام کرد: هدف‌گذاری انجام‌شده، ارتقای بنادر امام خمینی، شهید رجایی و امیرآباد است. البته تمرکز بر این سه بندر که در برنامه هفتم توسعه مشخص شده‌اند، به این معنا نیست که در صورت امکان، ارتقای چهار یا پنج بندر دیگر در سال‌های آینده در دستور کار قرار نگیرد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، افزود: رویکرد سازمان بنادر در تمامی بنادر کشور، ارتقای فناوری و توسعه تکنولوژیک بنادر است.

بر این اساس، بندر نسل سوم به بندری اطلاق می‌شود که علاوه بر عملیات تخلیه و بارگیری، با استقرار خدمات لجستیکی، صنایع وابسته و زنجیره ارزش، نقش فعالی در تولید، توزیع و ترانزیت کالا ایفا می‌کند.

این تحول ساختاری در راستای بهبود عملکرد لجستیکی و افزایش نقش بنادر در زنجیره تأمین ملی و منطقه‌ای انجام می‌شود.

