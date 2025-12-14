جلسه اضطراری وزیر راه در پی هشدار قرمز هواشناسی برای ۴ استان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از اعلام شرایط هشدار قرمز بارش شدید باران برای استانهای فارس، بوشهر، هرمزگان و کرمان، از روز سهشنبه تا جمعه، جلسهای اضطراری شامگاه یکشنبه (۲۳ آذر) با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی و نمایندگان پلیس راهور، اورژانس، جمعیت هلال احمر، سازمان راهداری و حملونقل جادهای، معاونت حملونقل، مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواشناسی کشور، برگزار شد.
در این جلسه، شدت و گستره بارشها بهصورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم اجرای مجموعهای از اقدامات پیشگیرانه بهمنظور جلوگیری از بروز خسارات احتمالی تأکید شد. همچنین نمایندگان دستگاههای امدادی و اجرایی، دیدگاهها و پیشنهادهای تخصصی خود را در خصوص مدیریت شرایط پیشرو ارائه کردند.
پس از پایان این جلسه، وزیر راه و شهرسازی در تماس تلفنی با رئیس ستاد مدیریت بحران کشور، ضمن تشریح آخرین وضعیت جوی چهار استان فارس، بوشهر، هرمزگان و کرمان، هشدارهای لازم را ارائه و بر فعالسازی فوری جلسات مدیریت بحران در این استانها تأکید کرد.
وی همچنین در تماسهای جداگانه با استانداران این استانها، بر ضرورت برگزاری فوری جلسات مدیریت بحران استانی، اطلاعرسانی گسترده به مردم و همکاری و همافزایی کامل میان دستگاههای اجرایی و نیروهای امدادی از جمله جمعیت هلال احمر، پلیس راه و سازمان راهداری تأکید کرد.
بنابر این گزارش، مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور اعلام کرده است که به دلیل فعالیت شدید سامانه بارشی، وضعیت جوی استانهای فارس، بوشهر، هرمزگان و کرمان تا پایان روز جمعه در سطح هشدار قرمز قرار دارد.
بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، توصیههای ایمنی شامل پرهیز از تردد و توقف در بستر و حاشیه رودخانهها و مسیلها، بازگشایی آبروها و دهانه پلها، آمادگی کامل شهرداریها، راهداریها و سازمانهای امدادی، اجتناب از سفرهای برونشهری و فعالیتهای کوهنوردی، آمادگی مراکز درمانی و جمعیت هلال احمر، مدیریت مناسب زمینهای کشاورزی و خودداری دامداران و عشایر از تردد در ارتفاعات و حاشیه رودخانهها است.
