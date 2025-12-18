به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، امروز (پنجشنبه، ۲۷ آذر) در آئین تجدید میثاق حماسهسازان حملونقل با آرمانهای امام خمینی (ره) به مناسبت روز حملونقل، که در حسینیه جماران برگزار شد، با اشاره به جایگاه راهبردی حملونقل در تاریخ معاصر کشور گفت: جابهجایی و حملونقل، ستون هشت سال دفاع مقدس بود و نقش آن در پشتیبانی جنگ، نقشی تعیینکننده و غیرقابل جایگزین به شمار میرفت.
وزیر راه و شهرسازی با گرامیداشت یاد شهدای حملونقل افزود: پیش از هر سخنی، لازم میدانم برای تمامی شهدای حوزه حملونقل، از بخش جادهای و ریلی گرفته تا بنادر، خلبانان، فعالان حوزه هوایی، راهسازان و راهداران، درود بفرستیم؛ عزیزانی که از همین مکان با حضرت امام و مراد خود بیعت کردند، عازم جبههها شدند و برخی از آنان به فیض شهادت نائل آمدند.
صادق ادامه داد: جماران و حسینیه امام خمینی (ره)، مکانی است که شهدای بسیاری از آن بدرقه شدند تا از عزت و شرف ایران اسلامی دفاع کنند. خانوادههای این شهدا نیز پس از سالها، بار دیگر در همین مکان با امام خود تجدید بیعت کردند و با صراحت و شفافیت اعلام کردند که همچنان دل در گرو آرمانهای امام دارند.
وی با اشاره به مناسبت هفته حملونقل بیان کرد: هفته حملونقل از ۲۶ آذر آغاز میشود و تا اول دیماه، روز راهداران، ادامه دارد. این هفته با روز راهبر نیز همزمان است و خوشحالیم که در دومین روز، در حسینیه جماران و در محضر یادگار امام راحل حضور داریم.
وزیر راه و شهرسازی با یادآوری فرمان تاریخی امام خمینی (ره) در ۲۶ آذر گفت: با صدور این فرمان، در کمتر از یک هفته، اقدامی بزرگ رقم خورد؛ اقدامی که شاید در شرایط عادی ماهها زمان میبرد. این کار بزرگ توسط خود مردم انجام شد؛ رانندگانی که با وجود همه مشکلات، جان و مال خود را که همان کامیونهایشان بود، در طبق اخلاص گذاشتند و وارد میدان شدند.
وی یادآور شد: نتیجه این ایثارگری، تخلیه سریع بنادر و تأمین نیازهای جبههها بود. این حرکت از همان مسیرهایی انجام شد که مهندسان، پیمانکاران و کارگران سالها برای ایجاد زیرساخت آن زحمت کشیده بودند؛ مسیرهایی که در دوران دفاع مقدس، نقشی حیاتی ایفا کردند.
صادق با تأکید بر نقش لجستیک در جنگ تحمیلی گفت: در طول هشت سال دفاع مقدس، لجستیک، آماد، پشتیبانی و حملونقل، ستون فقرات جنگ بود. از انتقال رزمندگانی که از اقصی نقاط کشور، از میدان راهآهن و از طریق خطوط ریلی به سمت جبههها اعزام میشدند، تا مسیرهایی که با اتوبوس طی میشد و تجهیزاتی که با کامیونها به خطوط مقدم میرسید.
وی تصریح کرد: حمل مهمات، مواد غذایی، اقلام بهداشتی، تجهیزات اورژانسی و هر آنچه به پشتیبانی جنگ مرتبط بود، بر دوش شبکه حملونقل کشور قرار داشت. همچنین پلهایی که ساخته شد و بیمارستانهای صحرایی که با حداقل امکانات ایجاد شد، بخشی از همان تلاش عظیم و ماندگار است که آثار آن همچنان باقی مانده است.
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت پاسداشت این میراث خاطرنشان کرد: امروز وظیفه ماست که با تکیه بر همان روحیه ایثار و جهاد، صنعت حملونقل کشور را تقویت کنیم و جایگاه راهبردی آن را در توسعه و امنیت ملی بیش از پیش ارتقا دهیم.
افزایش ۶۰ درصدی انتقال کالای اساسی از بنادر در جنگ ۱۲ روزه
صادق با اشاره به عملکرد حوزه حملونقل در جنگ ۱۲ روزه اخیر گفت: در این مدت، شاهد افزایش ۵۰ درصدی تبادل و جابهجایی در بخش جادهای، رشد ۱۵ درصدی عملکرد ریلی و تخلیه ۶۰ درصد بیشتر کالای اساسی در بنادر کشور آن هم در شرایط تهدیدات امنیتی و مشاهده ریزپرندهها، بودیم.
وی با اشاره به بسته بودن آسمان کشور و انجام مدیریت و کنترل فضای کشور گفت: فرودگاههای آسیبدیده در کمتر از ۱۰ روز بازسازی شدند و پس از این شرایط، عملیات بازگشت حجاج و سفرهای اربعین حسینی آغاز شد که زائران عتبات رضایتمندی بیشتری نسبت به سالهای گذشته اعلام کردند.
عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به تلاشهای حوزه هوایی در جابهجایی حجاج در حج تتمع ۱۴۰۴ گفت: با وجود محدودیت پروازها، جابهجاییهای زمینی و ریلی بهصورت ترکیبی انجام شد و کارکنان این بخشها با تمام توان پای کار بودند.
وی تأکید کرد: با وجود کمبودها و بدهیها به پیمانکاران، کارگران و مهندسان، این عزیزان بدون توجه به مطالبات معوق، جانانه در میدان حضور داشتند و این آمار و ارقام افتخارآمیز ۱۲ روزه حاصل همین ایثارگری است.
وزیر راه و شهرسازی در پایان با اشاره به نقش راهداران در حوادث طبیعی اخیر خاطرنشان کرد: با پیشبینیهای سازمان هواشناسی و اعلام هشدار قرمز بارش شدید باران در چهار استان جنوبی، راهداران کشور در بحران سیل، برف و یخبندان حضوری مؤثر داشته و دارند.
