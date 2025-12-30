به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی اله‌یاری، مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به صدور هشدارهای هواشناسی، گفت: هم‌زمان با اعلام شرایط نامساعد جوی، تمهیدات لازم به‌منظور برقراری سفرهای ایمن ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافر جاده‌ای در سطح کشور اتخاذ شده است.

وی افزود: به‌منظور تضمین ایمنی سفرهای ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری در شرایط نامساعد جوی، آمادگی‌های لازم برای فعالیت فعالان و دست‌اندرکاران سفرهای بین‌شهری در سطح استان‌های کشور پیش‌بینی و اجرایی شده است.

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به صدور اطلاعیه‌هایی در خصوص وضعیت جوی محورهای مواصلاتی به تشکل‌های صنفی و شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر، بیان کرد: در این اطلاعیه‌ها، مسیرهای دارای محدودیت و ممنوعیت تردد اعلام شده و بر لزوم اطلاع‌رسانی دقیق به مسافران تأکید شده است.

اله‌یاری ادامه داد: بر این اساس، شرکت‌های حمل‌ونقل موظف‌اند از طریق ارسال پیامک و تماس تلفنی، مسافران را از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تردد ناوگان در برخی محورهای مواصلاتی مطلع کرده و جایگزینی ناوگان و ازسرگیری سرویس‌دهی را بلافاصله پس از بهبود شرایط جوی در دستور کار قرار دهند.

وی همچنین از انجام هماهنگی‌های لازم با سایر ادارات کل استانی خبر داد و گفت: این هماهنگی‌ها با هدف فراهم کردن امکان استقرار ناوگان مسافری در راه‌مانده در پایانه‌های مسافری شهرهای واقع در طول مسیر، راهدارخانه‌ها و مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی صورت گرفته است.

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری با تأکید بر استرداد مبلغ بلیت به مسافران در صورت عدم برقراری سفرهای جاده‌ای، تصریح کرد: افزایش نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل عمومی مسافر جاده‌ای به‌منظور اجرای دقیق مقررات حمل‌ونقل، از الزامات جدی در این شرایط است.

اله‌یاری در پایان با تأکید بر ارتقای ایمنی سفرها، خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات هماهنگی و تعامل با قرارگاه‌های پلیس راه استانی و همچنین برنامه‌ریزی و زمان‌بندی برای اجرای گشت‌های مشترک کنترل و نظارت، از دیگر تمهیدات مؤثر در پیشگیری از بروز بحران و ارتقای ایمنی سفرهای جاده‌ای در زمان بارش نزولات جوی به‌شمار می‌رود.