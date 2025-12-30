  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۹ دی ۱۴۰۴، ۹:۵۱

تمهیدات سفرهای ناوگان مسافری با صدور هشدارهای هواشناسی اتخاذ می‌شود

تمهیدات سفرهای ناوگان مسافری با صدور هشدارهای هواشناسی اتخاذ می‌شود

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری گفت: با صدور هشدارهای هواشناسی، تمهیدات لازم برای برقراری سفرهای ایمن ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافر جاده‌ای در شرایط نامساعد جوی اتخاذ شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی اله‌یاری، مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به صدور هشدارهای هواشناسی، گفت: هم‌زمان با اعلام شرایط نامساعد جوی، تمهیدات لازم به‌منظور برقراری سفرهای ایمن ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافر جاده‌ای در سطح کشور اتخاذ شده است.

وی افزود: به‌منظور تضمین ایمنی سفرهای ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری در شرایط نامساعد جوی، آمادگی‌های لازم برای فعالیت فعالان و دست‌اندرکاران سفرهای بین‌شهری در سطح استان‌های کشور پیش‌بینی و اجرایی شده است.

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به صدور اطلاعیه‌هایی در خصوص وضعیت جوی محورهای مواصلاتی به تشکل‌های صنفی و شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر، بیان کرد: در این اطلاعیه‌ها، مسیرهای دارای محدودیت و ممنوعیت تردد اعلام شده و بر لزوم اطلاع‌رسانی دقیق به مسافران تأکید شده است.

اله‌یاری ادامه داد: بر این اساس، شرکت‌های حمل‌ونقل موظف‌اند از طریق ارسال پیامک و تماس تلفنی، مسافران را از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تردد ناوگان در برخی محورهای مواصلاتی مطلع کرده و جایگزینی ناوگان و ازسرگیری سرویس‌دهی را بلافاصله پس از بهبود شرایط جوی در دستور کار قرار دهند.

وی همچنین از انجام هماهنگی‌های لازم با سایر ادارات کل استانی خبر داد و گفت: این هماهنگی‌ها با هدف فراهم کردن امکان استقرار ناوگان مسافری در راه‌مانده در پایانه‌های مسافری شهرهای واقع در طول مسیر، راهدارخانه‌ها و مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی صورت گرفته است.

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری با تأکید بر استرداد مبلغ بلیت به مسافران در صورت عدم برقراری سفرهای جاده‌ای، تصریح کرد: افزایش نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل عمومی مسافر جاده‌ای به‌منظور اجرای دقیق مقررات حمل‌ونقل، از الزامات جدی در این شرایط است.

اله‌یاری در پایان با تأکید بر ارتقای ایمنی سفرها، خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات هماهنگی و تعامل با قرارگاه‌های پلیس راه استانی و همچنین برنامه‌ریزی و زمان‌بندی برای اجرای گشت‌های مشترک کنترل و نظارت، از دیگر تمهیدات مؤثر در پیشگیری از بروز بحران و ارتقای ایمنی سفرهای جاده‌ای در زمان بارش نزولات جوی به‌شمار می‌رود.

کد خبر 6706945
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها