ساخت زندان محاصره شده با تمساح برای اسرای فلسطینی!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، یک منبع امنیتی در رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تل آویو در حال بررسی پیشنهاد غیرانسانی و وحشیانه ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی این رژیم مبنی بر ساخت یک زندان جدید برای اسرای فلسطینی است.

در این طرح، قرار است در اطراف زندان مذکور با الگو برداری از یک زندان در فلوریدای آمریکا تعدادی تمساح قرار داده شود.

طی هفته گذشته گزارش‌های رسانه‌ای فاش کردند، از زمان به قدرت رسیدن بن گویر در کابینه تل آویو تعداد اسرای فلسطینی که در زندان‌های رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند به صورت بی سابقه‌ای افزایش پیدا کرده است.

بن گویر پیشتر نیز طرح‌های غیر انسانی دیگری را علیه اسرای فلسطینی پیشنهاد داده بود.