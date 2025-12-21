  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۶

ساخت زندان محاصره شده با تمساح برای اسرای فلسطینی!

ساخت زندان محاصره شده با تمساح برای اسرای فلسطینی!

وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با ارائه یک طرح جدید بار دیگر خوی وحشی گری خود را به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، یک منبع امنیتی در رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تل آویو در حال بررسی پیشنهاد غیرانسانی و وحشیانه ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی این رژیم مبنی بر ساخت یک زندان جدید برای اسرای فلسطینی است.

در این طرح، قرار است در اطراف زندان مذکور با الگو برداری از یک زندان در فلوریدای آمریکا تعدادی تمساح قرار داده شود.

طی هفته گذشته گزارش‌های رسانه‌ای فاش کردند، از زمان به قدرت رسیدن بن گویر در کابینه تل آویو تعداد اسرای فلسطینی که در زندان‌های رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند به صورت بی سابقه‌ای افزایش پیدا کرده است.

بن گویر پیشتر نیز طرح‌های غیر انسانی دیگری را علیه اسرای فلسطینی پیشنهاد داده بود.

کد خبر 6696820

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها