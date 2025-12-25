‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، در شرایطی که وضعیت اسرای فلسطینی در زندان‌های رژیم اشغالگر بعد از جنگ نسل کشی این رژیم علیه غزه به مراتب بدتر شده و ده‌ها تن از این اسرا زیر شکنجه جان خود را از دست داده‌اند، دفتر رسانه‌ای اسرای فلسطینی در گزارش جدید در مورد وضعیت این اسرا به ویژه با رسیدن فصل زمستان و سرمای شدید هوا هشدار داده و اعلام کرد که درد و رنج اسرای فلسطینی در داخل زندان‌های رژیم اشغالگر با ورود به فصل سرما بدتر شده است.

دفتر رسانه‌ای اسرای فلسطینی در این بیانیه تاکید کرد که اداره زندان‌های رژیم صهیونیستی از سرما به عنوان ابزاری برای شکنجه مستقیم اسرا در کنار سایر اشکال سرکوب، از جمله گرسنگی و انزوای کامل آنها از جهان خارج استفاده می‌کند و این اسرا را در سلول‌های خیس بدون هیچ گونه امکاناتی نگه می‌دارد.

بر اساس این بیانیه، اسرای فلسطینی در شرایط بسیار غیر انسانی حبس هستند و سلول‌های آنها به شکل شبانه روزی سرد و مرطوب است. همچنین ازدحام شدید اسرا در سلول‌های کوچک، وضعیت آنها را بدتر می‌کند.

دفتر رسانه‌ای اسرای فلسطینی گزارش داد که صهیونیست‌ها عامدانه در سرمای شدید شب، پنجره‌های سلول‌ها را بدون هیچ گونه وسایل گرمایشی در داخل آنها باز می‌گذارند و بعد از طلوع آفتاب، پنجره‌ها را می‌بندند تا شکنجه روانی و جسمی اسرا را بیشتر کنند.

در ادامه این بیانیه تاکید شده که این اقدامات جنایتکارانه صهیونیست‌ها در چارچوب سیاست مجازات جمعی بوده و اشغالگران از انواع روش‌های شکنجه از جمله گرسنگی سیستماتیک، گرفتن لباس و پتو و وسایل شخصی، گرفتن رخت خواب، محرومیت کامل از دیدار با خانواده و وکیل و … علیه اسرای فلسطینی استفاده می‌کنند.