معامله نتانیاهو و دولت ترامپ بر سر سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه صهیونیستی کان گزارش داد که تل آویو تلاش کرد مانع لغو بخشی از تحریم‌ها علیه سوریه شود اما دولت ترامپ با این مسأله مخالفت کرد.

در این گزارش آمده است، نتانیاهو قصد داشت از این تحریم‌ها به عنوان اهرم فشار در مذاکرات آتی با سوریه استفاده کند اما دولت ترامپ با این مسأله مخالفت کرد و به وی وعده داد که با دادن یک امتیاز دیگر تل آویو را راضی کند! هنوز مشخص نیست که این امتیاز شامل زمینه‌های سیاسی خواهد بود یا نظامی.

مجلس نمایندگان آمریکا طی ماه جاری میلادی با لغو اجرای قانون سزار که در سال ۲۰۱۹ تصویب شده و شامل اعمال تحریم‌ها علیه سوریه بود موافقت کرد.

لازم به ذکر است که از زمان براندازی نظام بشار اسد در سوریه و حاکمیت رژیم جولانی این کشور نه تنها همچنان درگیر نزاع‌های مسلحانه و کشتارهای خونین داخلی است بلکه حملات رژیم صهیونیستی علیه مناطق مختلف آن متوقف نشده و سوریه عملاً میان طرف‌های داخلی و خارجی تقسیم شده است.