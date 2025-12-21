به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، نمایشگاه‌های بین‌المللی ایرانتکس و ایران‌مُد ۱۴۰۴ با تمرکز بر فناوری‌های نوین، بهره‌وری و توسعه پایدار، از ۱۲ تا ۱۵ دی‌ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شوند؛ رویدادی که با حضور گسترده شرکت‌های داخلی و خارجی، فرصتی راهبردی برای توسعه صادرات و ارتقای جایگاه صنعت نساجی و پوشاک ایران فراهم می‌کند.

سی‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی ماشین‌آلات نساجی، مواد اولیه و منسوجات خانگی (ایرانتکس) و سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی پوشاک ایران (ایران‌مُد) امسال با محوریت فناوری‌های نوین، افزایش بهره‌وری و توسعه تولید پایدار برگزار می‌شوند.

در این دو رویداد تخصصی، بیش از ۲۴۰ شرکت تولیدکننده داخلی و خارجی از ایران و ۱۱ کشور جهان از جمله آلمان، ایتالیا، چین، ترکیه، اسپانیا، هلند، هند، کره جنوبی، تایوان، مالزی و امارات متحده عربی حضور دارند و تازه‌ترین محصولات، ماشین‌آلات و فناوری‌های صنعت نساجی و پوشاک را عرضه می‌کنند.

ایرانتکس و ایران‌مُد بستری حرفه‌ای برای تعامل فعالان صنعت، هیئت‌های تجاری خارجی و سرمایه‌گذاران فراهم کرده‌اند. هیئت‌هایی از کشورهای عراق، افغانستان، ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز با هدف توسعه همکاری‌های تجاری و صادراتی در این نمایشگاه‌ها حضور خواهند داشت.

طیف محصولات ارائه‌شده شامل ماشین‌آلات نساجی، تجهیزات دوخت و برش، ماشین‌های گلدوزی، مواد اولیه، منسوجات خانگی، پارچه‌ها و کالکشن‌های متنوع پوشاک زنانه، مردانه، بچگانه و اکسسوری است. تمرکز ویژه این دوره بر فناوری‌هایی نظیر چاپ دیجیتال پارچه، اتوماسیون خطوط تولید، هوشمندسازی و پارچه‌های نوآورانه با هدف کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری است.

برگزاری کارگاه‌های آموزشی، سمینارهای تخصصی و نشست‌های علمی‌تجاری در حوزه فناوری‌های نوین نساجی، مدیریت زنجیره تأمین و استانداردهای صادراتی، از دیگر بخش‌های جانبی این رویدادها به شمار می‌رود.

نمایشگاه‌های ایرانتکس و ایران‌مُد را می‌توان فرصتی مؤثر برای انعقاد قراردادهای B2B، انتقال فناوری، توسعه صادرات، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت رقابت‌پذیری جهانی صنعت نساجی و پوشاک ایران دانست.

این دو نمایشگاه از ۱۲ تا ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ هر روز از ساعت ۸ تا ۱۶ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران پذیرای علاقه‌مندان و فعالان این صنعت هستند.

