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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۶

ویژه‌نامه «آقای ایران» همزمان با چهلم رهبر شهید منتشر شد

ویژه‌نامه «آقای ایران» همزمان با چهلم رهبر شهید منتشر شد

ویژه‌نامه «آقای ایران»، یادنامه رهبر شهید آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، همزمان با چهلمین روز تشییع و تدفین ایشان توسط سازمان هنری رسانه‌ای اوج منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه‌نامه «آقای ایران» در قالب مجموعه‌ای از گفت‌وگوها، یادداشت‌ها و گفتارهای چهره‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور، به بررسی ابعاد مختلف اندیشه، دیدگاه و منظومه فکری رهبر شهید پرداخته است.

این ویژه‌نامه همزمان با چهلمین روز تشییع و تدفین رهبر شهید ایران منتشر شد.

در بخش «سیدعلی خامنه‌ای و مردم»، چهره‌هایی همچون محمدرضا زائری، علی کمیلی، احمد عبدالرحیمی، تینا امین و محمدحسین خلیلیان به بررسی نگاه ایشان به مردم و جایگاه آنان پرداخته‌اند.

همچنین محورهای «فرهنگ» و «زبان فارسی» با مطالبی از عبدالحسین خسروپناه، منوچهر محمدی، اصغر پورمحمدی، یوسف‌علی میرشکاک، محمدرضا سنگری، علی‌محمد مؤدب و فاطمه عظیمی‌فرد همراه شده است.

در بخش‌های «هویت» و «تاریخ» نیز آثاری از هدایت‌الله بهبودی، مسعود رضایی، مهدی حجت، سیدحسین شهرستانی، محسن مؤمنی شریف و مهران کریمی منتشر شده و موضوع «تمامیت ارضی و قدرت دفاعی» نیز با مطالبی از اسحاق جهانگیری، حبیب‌الله سیاری، اسماعیل کوثری، کاظم انبارلویی و عبدالله گنجی مورد بررسی قرار گرفته است.

این ویژه‌نامه همچنین در بخش «طبیعت» یادداشتی از معصومه ابتکار با عنوان «دغدغه سبز آقای ایران» و در بخش «آینده» مطالبی از مرضیه وحید دستجردی، محمدرضا مخبر دزفولی، مریم اردبیلی و محمدحسین صفارهرندی را شامل می‌شود.

سرمقاله این ویژه‌نامه نیز با عنوان «مرزداری از ساحت آقای ایران» به قلم محمدرضا جوان‌آراسته، مدیرمسئول نشریه، منتشر شده است.

کد مطلب 6922388
زینب آزاد

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