بودجه فرهنگ، ضمانت همزیستی و وحدت در جامعه متکثر ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، آرا شاوردیان، نماینده ارامنه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جایگاه فرهنگ در ساخت اجتماعی ایران گفت: فرهنگ فقط ابزار تولید محتوا یا برگزاری برنامه‌ها نیست؛ فرهنگ زبان مشترک اقوام، مذاهب و گروه‌های اجتماعی برای زیستن کنار یکدیگر است. هرچه این زبان ضعیف‌تر شود، سوءتفاهم، شکاف و فاصله اجتماعی بیشتر می‌شود.

وی افزود: ایران جامعه‌ای متکثر است؛ از نظر قومی، مذهبی، زبانی و سبک زندگی. مدیریت این تنوع بدون سرمایه‌گذاری فرهنگی امکان‌پذیر نیست. اگر بودجه فرهنگ کاهش یابد، نخستین آسیب آن در حوزه همزیستی اجتماعی و گفت‌وگوی میان‌فرهنگی بروز می‌کند؛ حوزه‌ای که معمولاً دیده نمی‌شود اما نبودش بسیار پرهزینه است.

شاوردیان با تأکید بر اینکه فرهنگ نقش پیشگیرانه دارد، ادامه داد: بسیاری از تنش‌های اجتماعی، ریشه اقتصادی یا امنیتی ندارند؛ بلکه ناشی از ضعف در شناخت متقابل، گفت‌وگو و آموزش فرهنگی هستند. هزینه‌کرد در فرهنگ، در واقع جلوگیری از هزینه‌های بزرگ‌تر در آینده است. این منطق باید در سیاست‌گذاری بودجه‌ای دیده شود.

نماینده ارامنه در مجلس تصریح کرد: مسئله اصلی این نیست که منابع وجود ندارد؛ بلکه این است که فرهنگ در اولویت تصمیم‌سازی قرار نگرفته است. وقتی در بخش‌های مختلف، بودجه‌های کلان بدون پیوست اجتماعی و فرهنگی هزینه می‌شود، اما برای فرهنگ حساسیت افراطی نسبت به اعداد وجود دارد، نشان می‌دهد نگاه توسعه‌ای ناقص است.

وی ادامه داد: فرهنگ فقط متعلق به یک گروه یا جریان نیست. همه اقشار جامعه، از اقلیت‌ها گرفته تا اکثریت، از تقویت فرهنگ سود می‌برند. بودجه فرهنگی در حقیقت سرمایه‌گذاری برای وحدت ملی، کاهش شکاف‌ها و تقویت اعتماد اجتماعی است؛ نه امتیازدهی به یک بخش خاص.

شاوردیان در پایان تأکید کرد: جامعه‌ای که برای فرهنگ هزینه نکند، ناچار است برای ترمیم شکاف‌های اجتماعی، چند برابر هزینه بپردازد. اگر می‌خواهیم ایرانِ متنوع، منسجم و باثباتی داشته باشیم، بودجه فرهنگ باید متناسب با این مأموریت بزرگ دیده شود، نه به عنوان بخشی قابل حذف یا فداشدنی.