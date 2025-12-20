تضعیف فرهنگ پیام خطرناکی برای جامعه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی کشوری نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سوادکوه شمالی و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اثرات کاهش بودجه فرهنگی اثرات در مناطق مختلف کشور، گفت: آثار منفی کوچک شدن بودجه فرهنگ پیش از هر جا درشهرستانهای کوچک بروز میکند چراکه امکانات فرهنگی در این مناطق محدودتر است و هر کاهش اعتبار، به معنای تعطیلی یک فعالیت، یک مرکز یا یک فرصت اجتماعی است.
وی افزود: در شهرهای غیرمرکزی، فرهنگ نقشی جایگزین برای بسیاری از کمبودها ایفا میکند و در مسایل مختلف همچون سرگرمی سالم جوانان تا تقویت هویت محلی و کاهش آسیبهای اجتماعی اور مستقیم دارد لذا با کاهش بودجه فرهنگی، این خلأ مستقیماً به سطح جامعه منتقل میشود.
نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: تمرکز بیش از حد بودجهها در پایتخت و نادیده گرفتن ظرفیتهای فرهنگی مناطق، یکی از بیعدالتیهای پنهان بودجهای است، بنابراین اگر عدالت فرهنگی به هر دلیلی مانند کمبود بودجه یا نامناسب بودن بودجه اقتصادی کشور، رعایت نشود، شکاف اجتماعی و منطقهای عمیقتر میشود.
وی تاکید بر اینکه فرهنگ هزینه اضافی برای کشور نیست، مطرح کرد: به واقع فرهنگ را باید در بسیاری از مناطق کشور، تنها ابزار حفظ پیوند اجتماعی و امید جمعی دانست به همین دلیل حذف یا تضعیف آن، پیام خطرناکی برای جامعه دارد و نشان میدهد؛ مسائل هویتی و انسانی در اولویت نیستند.
این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: اصلاح بودجه فرهنگی باید با نگاه منطقهای انجام شود و اگر فرهنگ در شهرستانها تقویت شود، اثر آن در کل کشور دیده خواهد شد و بهطورحتم توسعه واقعی بدون عدالت فرهنگی ممکن نیست.
نظر شما