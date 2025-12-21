به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محسن طاهری در همایش «انسجام و اتحاد مقدس» با اشاره به اهمیت ارتباطات اجتماعی در جامعه اسلامی، اظهار کرد: ارتباطات خانوادگی، اجتماعی و صمیمی حتی با وجود تفاوت دیدگاه‌ها، می‌تواند بستر همدلی و کاهش فاصله‌های اجتماعی را فراهم کند.

وی با استناد به آموزه‌های قرآنی و دینی افزود: صله‌رحم، عیادت و حفظ پیوندهای انسانی از مهم‌ترین عوامل تقویت روحیه برادری در جامعه است و تجربه نشان داده که اثرگذاری فرهنگی همواره از مسیر ارتباط مستقیم انسانی محقق می‌شود.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری همچنین فضای مجازی را فرصتی مؤثر برای توسعه تعاملات اجتماعی دانست و بر ضرورت حضور فعال، آگاهانه و هدفمند در این فضا تأکید کرد.

محمدرضا صفار هرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در این همایش با اشاره به ضرورت حفظ امید و پویایی اجتماعی، گفت: تقویت ارتباطات مردمی و انسجام اجتماعی، نقش مهمی در خنثی‌سازی فضاسازی‌های منفی دارد و استمرار فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی می‌تواند همبستگی و مسئولیت‌پذیری جمعی را ارتقا دهد.

