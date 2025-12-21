  1. سیاست
  2. مجلس
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۹

حضور مدنی زاده و فرزین در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس

نشست اعضای کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان کمیسیون‌های مختلف، برگزار شد و وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس بانک مرکزی در جلسه کمیسیون اقتصادی حضور یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴، نشست اعضای کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان کمیسیون‌های مختلف، برگزار شد.

بر اساس این گزارش، نشست اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، نشست اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور سید علی مدنی زاده وزیر اقتصاد و دارایی و محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی، نشست اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نشست اعضای کمیسیون انرژی مجلس، نشست اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، نشست اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و نیز نشست اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

کد خبر 6697596
رامین عبداله شاهی

