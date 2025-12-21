یک شهید در حمله پهپادی جدید رژیم صهیونیستی به لبنان+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع لبنانی از حمله جدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر دادند.

خبرنگار المیادین در جنوب لبنان اعلام کرد که پهپاد اسرائیلی یک خودرو را در شهرک یاطر در جنوب لبنان هدف قرار داده است.

طبق گزارش این رسانه لبنانی، یک نفر بر اثر این حمله به شهادت رسیده است.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که یک نیروی حزب الله را در منطقه یاطر در جنوب لبنان هدف قرار داده است.

گفتنی است تشدید تنش‌ها و افزایش حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان در حالی صورت می گیرد که مقامات لبنانی گفته‌اند، هشدارهایی از طرف‌های عربی و بین‌المللی دریافت کرده اند مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی در حال آماده‌سازی برای یک عملیات نظامی گسترده علیه لبنان است.

در همین حال، رسانه‌های رژیم صهیونیستی مدعی شدند که ارتش این رژیم آماده‌سازی طرح حمله گسترده علیه مواضع حزب‌الله را تکمیل کرده است.