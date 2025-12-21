خانچی: نخبگان بسیجی ناممکن مشاوران خارجی را ممکن کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خانچی ظهر امروز یکشنبه در نشست مجمع بسیج اندیمشک که در سالن اجتماعات شهید قاسمزاده برگزار شد، اظهار کرد: احداث نیروگاه خورشیدی پشت دریاچه سدهای خوزستان که توسط مشاوران خارجی غیرممکن اعلام شده بود، با طرح عملیاتی مجمع بسیج خوزستان برای نخستین بار به صورت آزمایشی در سد کرخه در حال انجام است.
وی با تأکید بر ضرورت ورود دغدغهمند نخبگان برای حل مسائل استان گفت: حل مشکلات مناطق مختلف جز با حضور نخبگان ممکن نیست. امیدآفرینی باید خروجی همه طرحهای بسیج باشد و کارگروههای شهرستانی موظفاند ظرفیت نخبگان را ساماندهی و به کار گیرند.
خانچی با اشاره به تدوین طرح کاهش یکسومی مصرف گاز صنایع توسط مجمع بسیج خوزستان افزود: بسیاری از طرحهای اجرایی استان در سالهای اخیر، نتیجه کار کارشناسی و پیشنهادهای این مجمع بوده است. مجمع بسیج آماده ارائه مشاوره رایگان به مسئولان و دستگاههای استان برای حل مسائل مبتلا به خوزستان است.
وی اندیمشک را در عرصههای مختلف افتخارآفرین دانست و گفت: این شهرستان با ظرفیتهای عظیم انسانی و نخبگانی میتواند جریانساز در کشور باشد. مردم اندیمشک نیز با همان روحیه دوران دفاع مقدس، در سالهای اخیر با میزبانی باشکوه از زائران اربعین، به شهر موکبها تبدیل شدهاند.
