به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد میرقانعی، صبح دوشنبه در نشست خبری رویداد «سدرا» با اصحاب رسانه، با بیان اینکه هدف اصلی این رویداد کمک به تحقق نهضت خیزش علمی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، گفت: این فعالیت‌ها و اقدامات به رفع نظام مسائل جامعه ختم می‌شود.

وی افزود: نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد مهم‌ترین مطالبه مردم استان در عرصه علم و فناوری، تربیت نیروی انسانی مهارت‌محور با تقویت بنیاد علمی و مهارتی است. بر همین اساس، سازمان بسیج علمی استان سه موضوع اصلی شبکه‌سازی، گفتمان‌سازی و جریان‌سازی امیدآفرینی، تقویت بنیاد علمی و مهارتی و تولید دانش و فناوری‌های نوین را در دستور کار قرار داده است.

میرقانعی رویداد سد را را در ادامه طرح «باقرالعلوم (ع)» و با تمرکز بر حوزه اقتصاد دانش‌بنیان، مردم‌پایه و صنایع خلاق ذکر کرد و بیان کرد: در این رویداد، دانش‌پژوهان حوزه‌های انسانی و فناوری‌های نرم می‌توانند با برخورداری از حمایت‌های آموزشی، مهارتی و مالی، به تولید محصولات با ارزش فرهنگی و اقتصادی دست یابند.

رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان یزد با بیان اینکه آخرین مهلت ارسال طرح‌های خلاقانه به رویداد سد را چهارم دی‌ماه جاری اعلام شده است گفت: طرح‌های منتخب پس از داوری، علاوه بر حمایت مالی تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان، از حمایت‌های آموزشی، مشاوره‌ای و راهبری کار نیز برخوردار می‌شوند.

وی افزود: مراسم پایانی این رویداد در روزهای هشتم و نهم دی‌ماه جاری در محل کارخانه فناوری درخشان برگزار می‌شود.

میرقانعی ادامه داد: محورهای مورد اهتمام این رویداد شامل موضوعات مرتبط با فناوری‌های نرم در حوزه‌های گردشگری و معماری، اسباب‌بازی و بازی‌سازی، فرهنگی و اجتماعی، مد و پوشش، ورزش و سرگرمی، سلامت، غذا و محیط زیست، چاپ و نشر، صنایع دستی و هنرهای نمایشی، روابط عمومی و تبلیغات و سایر صنایع خلاق است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۴۸۰ هسته علمی بسیج متشکل از ۱۰ هزار و ۶۰۰ نفر در استان یزد فعال هستند و ۳۶ پایگاه علمی نیز در شهرستان‌ها راه‌اندازی شده است.

میرقانعی تاکید کرد: با ایجاد مرکز رشد الگویی و توانمندسازی جوانان دانشجو و دانش‌آموز، تاکنون نتایج مطلوبی در حوزه‌های مختلف از جمله احیای قنوات، ارتقای بهره‌وری در مواد لبنی و تولید آجر با ضایعات معدنی حاصل شده است.

وی همچنین از تدوین نظام مسائلی بالغ بر ۲۲۰ مسئله در موضوعات مختلف استان خبر داد که تلاش می‌شود با مشارکت مردمی مرتفع شوند.