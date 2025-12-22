قیمت شیر خام ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان شد؛ گرانفروشی ممنوع

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش جودکی، بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس دستور وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات، جلسه‌ای با تولیدکنندگان محصولات لبنی برگزار شد و قیمت مصوب شیر خام ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین و ابلاغ گردید.

وی تأکید کرد: تمامی تولیدکنندگان ملزم به رعایت این نرخ در خریدهای خود هستند و دامداران نیز نمی‌توانند شیر خام را بیش از این قیمت عرضه کنند.

مدیرکل تعزیرات استان تهران افزود: چهار قلم پرمصرف لبنیات تحت نظارت ویژه قرار دارند و عرضه آن‌ها باید مطابق نرخ مصوب باشد.

جودکی با اشاره به نظارت‌های مستمر گفت: نیروهای تعزیرات همراه با ضابطان به‌صورت سرزده در کارخانه‌ها حاضر می‌شوند و روند تولید و فروش را کنترل می‌کنند. همچنین بر اساس مصوبه مشترک با جهاد کشاورزی، یک نیروی ثابت در کارخانه‌ها مستقر خواهد شد تا فاکتورهای خرید و فروش را بررسی و در صورت تخلف، اقدام قانونی صورت گیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نرخ مصوب شیر خام در حال حاضر معتبر است و در صورت تغییر، قیمت جدید به‌طور رسمی اعلام خواهد شد. تولیدکنندگان و دامداران باید بدانند که هرگونه گرانفروشی با برخورد جدی تعزیرات مواجه خواهد شد.