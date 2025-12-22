  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱ دی ۱۴۰۴، ۹:۴۷

خروج شماره ۱۰ پرسپولیس برای بازگشت هافبک خارجی هب ترکیب اصلی

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با حضور تمام بازیکنان تیمش در تمرینات تاکتیکی تصمیم به تغییر هافبک بازیساز مقابل مس رفسنجان دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس برای برگزاری آخرین بازی مرحله رفت رقابت‌های فصل جاری لیگ برتر در حالی ادامه دارد که مارکو باکیچ هافبک خارجی این تیم به طور کامل در تمرینات گروهی شرکت می‌کند و مجوز کادر پزشکی را برای حضور کامل در ترکیب سرخپوشان گرفته است.

اوسمار ویه را نیز تصمیم دارد با توجه به آمادگی باکیچ بار دیگر از او در ترکیب اصلی استفاده کند تا احتمالا میلاد سرلک که این فصل، شماره ۱۰ این تیم را بر تن می‌کند، بار دیگر روی نیمکت پرسپولیس بنشیبند.

بنابراین در حال حاضر پرسپولیس بدون داشتن بازیکن مصدوم تمرین می‌کند تا این تیم با تمام نفرات حاضر در لیست خود آماده تقابل روز جمعه با مس رفسنجان در هفته پانزدهم لیگ برتر باشد.

مهدی مرتضویان

