۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۰

مدافع پرسپولیس بازی با مس را از دست داد

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس به دلیل آسیب دیدگی در دیدار با تراکتور باید استراحت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ابرقویی نژاد مدافع میانی تیم فوتبال پرسپولیس در جریان وقت‌های قانونی دیدار با تراکتور در یک شانزدهم نهایی جام حذفی دچار آسیب دیدگی شد تا مرتضی پورعلی گنجی جای او را در زمین بگیرد.

پورعلی گنجی با وجود اینکه توانست به خوبی گلزنی کند در ضیافت پنالتی‌ها ضربه خود را به تیر کوبید تا یکی از بازیکنانی باشد که در حذف زودهنگام پرسپولیس از رقابت‌های فصل جاری جام حذفی نقش داشته باشد.

با این حال پورعلی گنجی برای دیدار با مس رفسنجان بار دیگر در ترکیب پرسپولیس حضور خواهد داشت چرا که ابرقویی برای پشت سر گذاشتن دوره نقاهت خود به یک هفته استراحت احتیاج دارد.

مصدومیت ابرقویی نژاد چندان جدی نیست اما اوسمار ویه را به او استراحت می‌دهد تا برای بازی بعدی خودش را آماده کند.

دیدار تیم‌های پرسپولیس و مس رفسنجان ساعت ۱۶:۱۵ روز جمعه ۵ دی ماه از هفته پانزدهم لیگ برتر در ورزشگاه شهدای مس برگزار می‌شود.

مهدی مرتضویان

